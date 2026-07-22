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GOVORIO I O MODRIĆU

Bilić: Imamo tešku skupinu u Ligi nacija, ali jako se veselim

Piše HINA,
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Bilić: Imamo tešku skupinu u Ligi nacija, ali jako se veselim
Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Bilić se vratio na klupu Hrvatske i poručio: čeka nas paklena skupina, a Modrić je jedinstven!

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Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić izjavio je za španjolski sportski dnevni list AS kako je sretan zbog povratka na klupu nacionalne vrste te je uoči jesenskih utakmica Lige nacija istaknuo kako Hrvatska ima kvalitetnu reprezentaciju, dok je kapetana Luku Modrića opisao kao jedinstvenog nogometaša.

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- Već sam šest godina bio hrvatski izbornik, potom sam radio u raznim zemljama, a sada sam se vratio i jako sam sretan što ponovno vodim svoju reprezentaciju - rekao je Bilić u razgovoru za španjolske novine AS.

Dodao je kako Hrvatsku očekuje zahtjevna skupina u Ligi nacija, sa Španjolskom, Engleskom i Češkom.

- Imamo vrlo tešku skupinu u Ligi nacija i uskoro ćemo igrati protiv Španjolske, u rujnu i listopadu. Veselim se tim utakmicama. Imamo dobru reprezentaciju i jako sam uzbuđen zbog ovog novog razdoblja - kazao je hrvatski izbornik.

Španjolska, europki prvak, u nedjelju navečer je osvojila i Svjetsko prvenstvo pobjedom 1-0 nad Argentinom. Na pitanje hoće li pokušati nagovoriti 40-godišnjeg Luku Modrića da nastavi igrati za reprezentaciju, Bilić nije dao izravan odgovor, ali je još jednom istaknuo vrijednost hrvatskog kapetana.

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- Luka nije samo referenca u Hrvatskoj, on je svjetska zvijezda. Jedinstven je nogometaš. Malo je igrača s njegovim karakterom. Osvojio je Zlatnu loptu, dosegnuo sam vrh svjetskog nogometa, ali je i dalje vrlo normalna, skromna osoba čvrsto na zemlji - rekao je Bilić.

U razgovoru se osvrnuo i na Edina Terzića, novog trenera Athletic Bilbaa, koji je bio pomoćnik Biliću u Besiktasu i West Ham Unitedu od 2013. do 2017. Ocijenio ga je jednim od najboljih trenera današnjice.

- Edin je jedan od najboljih trenera na svijetu. Nije više trener u usponu, nego potpuno afirmiran stručnjak. Athletic je sjajan klub za njega, a on je odličan izbor za Athletic - rekao je Bilić, dodavši da očekuje kako će Terzić ostvariti zapažene rezultate na klupi baskijskog kluba.

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