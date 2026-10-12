BILIĆ MOŽE BITI SRETAN Četiri 'vatrena' zabila prošli vikend, trojica asistirala, jedan se vraća

Slaven Bilić proteklih tjedana nije bio zadovoljan minutažom, pa ni igračkom formom "vatrenih" u svojim klubovima. No stvari su se odmah počele mijenjati. Već u prvom tjednu poslije reprezentativne stanke naši su igrači briljirali. Zabijali, asistirali..., predvodili svoje klubove do velikih pobjeda.

Pokretanje videa... VIDEO Bilić: Pa nisam zbog novca opet izbornik! Neka mi netko pokaže primjer gdje mi fali energije... | Video: Tomislav Gabelić/24sata

U liste strijelaca proteklog su se vikenda upisali Petar Sučić, Petar Musa, Dion Drena Beljo i Ante Budimir. I neka, dobro je da naši napadači "trpaju". Sučić je u uvodnom dijelu sezone imao manju minutažu, a onda je bio junak utakmice u pobjedi Intera nad Parmom 3-0.

Il numero 8️⃣ la sblocca così 🔓😮‍💨 https://t.co/NvvZ6un2gk — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 10, 2026

Naš je veznjak prvi put ove sezone imao punu minutažu, a sjajno je na otvaranju utakmice presjekao jednu loptu i ljevicom "probio" golmana. Beljo je zabio u porazu "modrih" od Hajduka (2-1), Budimir u porazu Osasune kod Betisa (5-2), a Musa u porazu svog Dallasa kod Charlottea (3-2). Budimir je nakon poraza, u kojem je zabio i autogol, dobio novog trenera, otkaz je dobio Luis Miguel Ramis, a uskočio Jagoba Arrasate.

Budimirov autogol i gol pogledajte OVDJE.

Ovog su vikenda asistirali Luka Modrić, Joško Gvardiol i Lovro Majer. Modrić je bio asistent u remiju (1-1) Milana i Sassuola, Gvardiol u pobjedi Man. Cityja kod Liverpoola 3-0, a Majer u slavlju AEK-a protiv OFI Krete 3-0. Za izbornika ima još pozitivnih vijesti, Borna Sosa je odigrao svih 90 minuta u pobjedi Kölna nad Borussijom Mönchengladbach 2-1, prema nekim njemačkim medijima bio i igrač utakmice. A lijevi bok je i dalje bolna točka naše reprezentacije.

Rayan Cherki from every angle 📹 https://t.co/PxrxBeLTdH — Premier League (@premierleague) October 11, 2026