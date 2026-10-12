Borna Sosa odigrao je svih 90 minuta u pobjedi Kölna nad Borussijom Mönchengladbach, prema nekim njemačkim medijima bio i najbolji igrač tog dvoboja.
BILIĆ MOŽE BITI SRETAN Četiri 'vatrena' zabila prošli vikend, trojica asistirala, jedan se vraća
Slaven Bilić proteklih tjedana nije bio zadovoljan minutažom, pa ni igračkom formom "vatrenih" u svojim klubovima. No stvari su se odmah počele mijenjati. Već u prvom tjednu poslije reprezentativne stanke naši su igrači briljirali. Zabijali, asistirali..., predvodili svoje klubove do velikih pobjeda.
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U liste strijelaca proteklog su se vikenda upisali Petar Sučić, Petar Musa, Dion Drena Beljo i Ante Budimir. I neka, dobro je da naši napadači "trpaju". Sučić je u uvodnom dijelu sezone imao manju minutažu, a onda je bio junak utakmice u pobjedi Intera nad Parmom 3-0.
Il numero 8️⃣ la sblocca così 🔓😮💨 https://t.co/NvvZ6un2gk— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 10, 2026
Naš je veznjak prvi put ove sezone imao punu minutažu, a sjajno je na otvaranju utakmice presjekao jednu loptu i ljevicom "probio" golmana. Beljo je zabio u porazu "modrih" od Hajduka (2-1), Budimir u porazu Osasune kod Betisa (5-2), a Musa u porazu svog Dallasa kod Charlottea (3-2). Budimir je nakon poraza, u kojem je zabio i autogol, dobio novog trenera, otkaz je dobio Luis Miguel Ramis, a uskočio Jagoba Arrasate.
Budimirov autogol i gol pogledajte OVDJE.
Ovog su vikenda asistirali Luka Modrić, Joško Gvardiol i Lovro Majer. Modrić je bio asistent u remiju (1-1) Milana i Sassuola, Gvardiol u pobjedi Man. Cityja kod Liverpoola 3-0, a Majer u slavlju AEK-a protiv OFI Krete 3-0. Za izbornika ima još pozitivnih vijesti, Borna Sosa je odigrao svih 90 minuta u pobjedi Kölna nad Borussijom Mönchengladbach 2-1, prema nekim njemačkim medijima bio i igrač utakmice. A lijevi bok je i dalje bolna točka naše reprezentacije.
Rayan Cherki from every angle 📹 https://t.co/PxrxBeLTdH— Premier League (@premierleague) October 11, 2026
Rabiot sblocca #SassuoloMilan 🐎🔥 #SerieAEnilive https://t.co/J43pdCOHgb— Lega Serie A (@SerieA) October 12, 2026
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