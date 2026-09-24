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PRATI DALIĆEV POTPIS

Procurila Bilićeva pravila: Evo na čemu inzistira novi izbornik

Piše Luka Tunjić,
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Procurila Bilićeva pravila: Evo na čemu inzistira novi izbornik
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Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Do ručka su reprezentativci uglavnom slobodni, jer Bilić nije želio dirati u navike koje su godinama bile dio reprezentativnog ritma. Svatko jutro može organizirati kako mu odgovara

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Nova era Slavena Bilića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije počela je ovog tjedna. Novi izbornik u ponedjeljak je okupio reprezentativce u Zagrebu, a "vatreni” su potom autobusom otputovali u Rijeku. U petak lete za Prag, gdje ih u prvom ispitu Lige nacija čeka Češka.

Bilić je prve dane okupljanja iskoristio kako bi igračima približio svoje nogometne ideje, ali i bolje upoznao momčad koju je preuzeo. Ipak, kako piše Germanijak, novi-stari izbornik zasad nije mijenjao mnogo toga u odnosu na svojeg prethodnika Zlatka Dalića.

Rijeka: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening
Rijeka: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prema navodima kolege Alena Lesičkog, Bilić je zadržao slična kućna pravila kakva su vrijedila i za mandata najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Svi igrači moraju biti na zajedničkom ručku i večeri, a u ponoć svatko mora biti u svojoj sobi, bez iznimki.

Isti izvor navodi da je Bilić među reprezentativcima ostavio dojam pristupačnijeg i otvorenijeg izbornika od Dalića. Njegova vrata, barem u prvim danima mandata, djeluju širom otvorena, no disciplina i zajednički ritam ostaju neupitni.

Zagreb: Slaven Bilić održao konferenciju za medije
Zagreb: Slaven Bilić održao konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Do ručka su reprezentativci uglavnom slobodni, jer Bilić nije želio dirati u navike koje su godinama bile dio reprezentativnog ritma. Svatko jutro može organizirati kako mu odgovara: Neki će ga započeti u teretani, neki će uloviti još koji sat sna, a neki jednostavno iskoristiti za odmor i mir prije treninga.

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