Bilić o Perišiću: Da imamo dva takva igrača, jedan bi igrao na beku, a drugi na krilu

Hrvatski izbornik Slaven Bilić održao je konferenciju za medije uoči okupljanja reprezentacije i dugog reprezentativnog prozora tijekom kojeg će "vatreni" odigrati četiri utakmice.

Hrvatska nogometna reprezentacija okupit će se u 12.30 u Zagrebu, a potom krenuti prema Rujevici, koja će joj služiti kao baza. Prva je na rasporedu utakmica protiv Češke (26. rujna), a tri dana poslije slijedi susret sa Španjolskom (29. rujna). Nakon toga "vatreni" se vraćaju na Rujevicu, gdje će se pripremati za utakmicu protiv Engleske (3. listopada), koju će odigrati bez nazočnosti gledatelja. Hrvatsku potom očekuje još jedan susret sa Španjolskom, 6. listopada u Splitu.

Dosad najdulji reprezentativni prozor dolazi nakon početka sezone koja se nadovezala na Svjetsko prvenstvo održano ovog ljeta. Zbog toga mnogi igrači koji su nastupili na Mundijalu dolaze na okupljanje poprilično umorni. Svjestan je toga i izbornik Bilić, koji je najavio da će tek na nekoliko treninga imati sve igrače u punom pogonu.

- Nitko neće dobiti nekoliko dana odmora jer nemamo prostora za to. Neki su igrali više, neki manje, neki su u vrhunskoj formi, a neki su promijenili trenera. To je i draž reprezentacije jer igrači dolaze u različitim psihološkim stanjima. Dosta toga odradili smo prije okupljanja. Odradit ćemo nekoliko treninga, a sigurno će biti jedan ili dva na kojima ćemo svi biti na terenu i odraditi pravi trening - rekao je izbornik.

Zagreb: Slaven Bilić održao konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jedan od dugogodišnjih nositelja igre "vatrenih", koji i dalje igra na vrhunskoj razini, jest Ivan Perišić (37). Igrač PSV-a može pokriti nekoliko pozicija, što je pokazao i na Mundijalu, gdje je igrao na lijevom beku, ali i na krilu, koje mu je ipak prirodnija pozicija. Na pitanje gdje ga vidi u svojoj momčadi Bilić je odgovorio u svom stilu.

- Na obje pozicije. S njim sam razgovarao među prvima nakon prvenstva. Može jednako dobro igrati na obje pozicije. Da imamo dva Perišića, igrala bi obojica. Jedan bi igrao na beku, a drugi na krilu. On je takav igrač, a i mentalno je u pravom stanju - zaključio je Bilić.