ČEKA NOVU PRILIKU

Bilić otkrio da se umalo vratio na Otok: Bio sam u najužem izboru, a onda su uzeli drugoga

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Paul Terry/PRESS ASSOCIATION

Dokazao sam se u Premier ligi, i s West Hamom i s West Bromwich Albionom. Svojim znanjem, iskustvom i pedigreom uvjeren sam da mogu vratiti pravi klub natrag u Premier ligu, istaknuo je nekadašnji izbornik

Bivši hrvatski izbornik i nekadašnji menadžer West Hama, Slaven Bilić, potvrdio je da je ovog ljeta bio vrlo blizu senzacionalnog povratka na klupu londonskog kluba. U razgovoru za britanski talkSPORT, Bilić je otkrio kako je bio jedan od dvojice završnih kandidata za mjesto glavnog trenera, no uprava se na kraju odlučila za drugog stručnjaka.

- Da, bilo je kontakta. Bio sam blizu, u najužem izboru, jedan od dva kandidata. No nisam dobio posao. Oni su se odlučili za Nuna Espirita Santa, vrhunskog trenera koji je napravio sjajan posao u Wolvesima i Nottingham Forestu. Iako su imali težak početak, vjerujem da će s njim biti dobro ove sezone - rekao je Bilić.

Manchester City v West Bromwich Albion - Premier League - Etihad Stadium
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Bilić je otkrio da je razgovor s tehničkim direktorom West Hama Timom Steidtenom bio "briljantan" i "vrlo otvoren", te da je cijeli proces protekao u pozitivnom tonu. Odluka je na kraju pala na Portugalca Espirita Santa, koji je preuzeo vođenje momčadi nakon odlaska Grahama Pottera.

Ovim razgovorom Bilić se ponovno našao u središtu pozornosti engleskih medija, osam godina nakon što je napustio klupu "čekićara". Hrvatski trener vodio je West Ham od 2015. do 2017., a u sezoni 2015./2016. ostvario je sedmo mjesto u Premier ligi koji je tada bio najbolji klupski plasman u posljednjih 14 godina. 

- Pokazao sam se i dokazao u Premier ligi, i s West Hamom i s West Bromwich Albionom. Svojim znanjem, iskustvom i pedigreom uvjeren sam da mogu vratiti pravi klub natrag u Premier ligu - istaknuo je Bilić.

Bilić je trenutačno bez angažmana otkako je prije godinu i pol napustio saudijski Al-Fateh. Tijekom bogate trenerske karijere vodio je Hajduk, moskovski Lokomotiv, Bešiktaš, Al Ittihad, Beijing Guoan te engleske klubove West Ham, West Bromwich Albion i Watford.

