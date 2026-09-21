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POČELE PRIPREME

Bilić podijelio 'vatrene' u tri skupine na prvom treningu

Piše Luka Tunjić,
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Bilić podijelio 'vatrene' u tri skupine na prvom treningu
Zagreb: Slaven Bilić održao konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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. Bilić je već prvog dana priprema raspolagao sa svih 27 pozvanih igrača, ali nisu svi dobili isti tretman. Neki su trenirali s većim, a neki s manjim intenzitetom, što je bilo i za očekivati

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Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila po prvi put nakon Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Ovoga puta pod vodstvom izbornika Slavena Bilića,  koji je ljetos naslijedio Zlatka Dalića na klupi. "Vatreni" su se okupili u ponedjeljak ujutro u Zagrebu, nakon čega su zajedno autobusom otputovali u Rijeku.

Ovih će dana hrvatski reprezentativci trenirati na Rujevici, gdje ih pred praznim tribinama čeka i okršaj s Englezima 3. listopada u Ligi nacija. Bilić je već prvog dana priprema raspolagao sa svih 27 pozvanih igrača, ali nisu svi dobili isti tretman. Neki su trenirali s većim, a neki s manjim intenzitetom, što je bilo i za očekivati s obzirom na to da su nogometaši tijekom vikenda ispunjavali klupske obaveze.

Nova TV izvještava kako je Bilić podijelio "vatrene" u tri radne skupine, prva je odradila puni trening u trajanju od sat i 15 minuta, drugi dio lagano je trčao, a treća skupina radila u teretani.

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