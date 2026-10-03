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IZNENAĐENJE U KADRU

Bilić povukao neočekivan potez uoči Engleske! Dvojac koji igra u životnoj formi nije u sastavu

Piše Ivan Kužela,
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Bilić povukao neočekivan potez uoči Engleske! Dvojac koji igra u životnoj formi nije u sastavu
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Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Izbornik Bilić je odlučio Budimira i Belju izostaviti za susret s Engleskom. Musa je ponovno u sastavu i mogao bi dobiti priliku u vrhu napada. S dvojicom napadača na tribinama će biti Majer i Pongračić

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Hrvatska i Engleska će na Rujevici večeras od 18 sati igrati u trećem kolu Lige nacija. Nakon uvodna dva susreta obje reprezentacije imaju po tri boda. Hrvatska je svladala Češku 2-1, potom izgubila od Španjolske 4-1, dok je Engleska nakon poraza od Španjolske 3-2 slavila protiv Češke 2-0.

Slaven Bilić za ovu je reprezentativnu akciju pozvao 27 igrača, no za svaku utakmicu može ih biti prijavljeno 23. Izbornik je za ogled s Engleskom ponovno morao prekrižiti četvoricu, a među igračima koji neće biti u zapisniku našli su se Ante Budimir i Dion Drena Beljo. Društvo na tribinama pravit će im Marin Pongračić i Lovro Majer.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Posebno se izdvaja odluka o Budimiru. Napadač Osasune nalazi se u dobroj klupskoj formi, ali nakon prva dva susreta u Ligi nacija nije dobio mjesto u kadru za utakmicu protiv Engleske. Beljo je, pak, nastupio protiv Španjolske i pritom postigao jedini hrvatski pogodak u porazu 4-1.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici
Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U napadačkom dijelu momčadi za večerašnji susret ostaju Franjo Ivanović, Andrej Kramarić, Igor Matanović, Marco Pašalić i Petar Musa. Musa je pritom prvi put u ovoj reprezentativnoj akciji među igračima koji konkuriraju za nastup, dok je protiv Češke i Španjolske ostao izvan zapisnika.

Večerašnji susret bit će i novi dvoboj Hrvatske i Engleske nakon njihova posljednjeg međusobnog ogleda na Svjetskom prvenstvu 2026., kada je Engleska slavila 4-2.

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Komentari 48
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