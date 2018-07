Bilić Rusima: Nismo Engleze dobili zbog vas, nego Hrvatske

Bilić je jedan od najpopularnijih Hrvata u Rusiji. U našoj zemlji smo još uvijek zahvalni njemu i cijeloj Hrvatskoj na 2007. godini. Tada su Hrvati u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo pobijedili Englesku te tako otvorili Rusima put prema Euru, započeo je jedan novinar ruskog Sport Expressa svoj članak u kojem je imao intervju s Nanetom.

I uistinu jest tako. 21. studenog 2007. godine na Wembleyu se igrala utakmica posljednjeg kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se igralo godinu dana kasnije.

Hrvati su u London došli bez prevelikog pritiska jer su već osigurali plasman na taj Euro dok su Englezi morali pobijediti. No za njih je uslijedio šok i Vatreni su uraganski ušli u utakmicu te su već nakon 14 minuta imali 2-0, a golove su zabijali Niko Kranjčar i Ivica Olić. Međutim, Englezi se nisu predavali i u 56. minuti je Lampard sigurno realizirao penal te tako smanjio rezultat, a onda je devet minuta kasnije Crouch poravnao rezultat.

Iako su Englezi vjerovali kako će doći do potpunog preokreta, to se ipak nije dogodilo i Mladen Petrić je u 77. minuti poslao bombu u mrežu Engleza koju Scott Carson nikako nije mogao obraniti.

Toj pobjedi su se osim Hrvata izuzetno jako obradovali i Rusi koji su zahvaljujući nama ipak otputovali na Europsko prvenstvo, a onda su počeli s opjevavanjem naše reprezentacije i Slavena Bilića.

I sada, nepunih 11 godina nakon te utakmice, Rusi su i dalje zahvalni na svemu te su odlučili popričati s Bilićem o toj utakmici.

- Sjećam se tog dana. Bila je to jedna od najvećih pobjeda u povijesti Hrvatske. Pobijedili smo Englesku na njezinom terenu, u utakmici u kojoj su joj bodovi bili nužni. Stizale su tada zahvale iz Rusije, dobili smo mnogo pisama, a Pletikosa i Olić koji su tada igrali u Rusiji dobili su posebne čestitke - rekao je Bilić te priznao kako Vatreni to nisu napravili zbog Rusije već zbog Hrvatske.

- No, lagao bih kad bih rekao da smo to napravili zbog Rusije. Napravili smo to zbog Hrvatske.

Osim toga, Nane se dotakao i utakmice između Hrvatske i Rusije koja će se igrati u subotu u Sočiju, a rekao je kako je to podjednaka utakmica i da obje reprezentacije imaju jednake šanse za pobjedu.

- To je 50:50 utakmica. Apsolutno. Kad bi se recimo prvenstvo igralo u Njemačkoj, tada bi možda Hrvatska bila favorit. Na papiru naša momčad je jača, ali i vi imate prednosti. Ruska reprezentacija je odlično organizirana. Zbog toga je porazila Španjolsku, ali pokazala je protiv Saudijske Arabije i Egipta da je u stanju zabijati golove.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.