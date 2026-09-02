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Bilić se sastaje s Modrićem! Kapetan donosi veliku odluku o budućnosti u reprezentaciji

Piše Domagoj Vugrinović,
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Bilić se sastaje s Modrićem! Kapetan donosi veliku odluku o budućnosti u reprezentaciji
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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U HNS-u su optimistični glede Modrićeva nastavka reprezentativne karijere i zasad ne pripremaju njegov oproštaj. Ipak, konačna odluka bit će poznata nakon što Bilić i Modrić održe sastanak

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Novi-stari hrvatski izbornik Slaven Bilić uskoro će s "vatrenima" prvi put nakon lipnja 2012. godine krenuti u nove pobjede. Reprezentativna pauza počinje 24. rujna, dok će Bilić popis igrača objaviti u ponedjeljak, 7. rujna. O imenima koja će se na njemu naći već se naveliko govori, a i sam je izbornik potvrdio da mu je Zlatko Dalić ostavio znatno bolju situaciju nego što ju je on zatekao u svojem prvom mandatu. Dalić je kao najdugovječniji i najuspješniji hrvatski izbornik reprezentaciji donio tri medalje – srebro i broncu sa svjetskih prvenstava te srebro iz Lige nacija.

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Foto: Kacper Pempel

Upravo će najnovije međunarodno natjecanje obilježiti i početak Bilićeva novog mandata. Nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi najviše se govorilo o tome hoće li kapetan Luka Modrić nastaviti reprezentativnu karijeru. Neko vrijeme nije bilo sigurno ni hoće li nastaviti igrati na klupskoj razini, no onda je stigla vijest da ga novi trener Milana Ruben Amorim vidi kao jednog od ključnih igrača u projektu povratka velikana na stare staze slave.

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Modrić je njegovu vjeru opravdao i u prošlom kolu protiv Venezije, kada je ponovno dominirao veznim redom i na terenu proveo nešto više od 70 minuta. O nastavku suradnje s Modrićem govorio je i Bilić. Luka pod njegovim vodstvom nije debitirao za reprezentaciju, ali upravo mu je Bilić u prvom mandatu dao važnu ulogu i lansirao ga prema nogometnoj stratosferi.

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Kako pišu Sportske novosti, Bilić i Modrić sastat će se u četvrtak kako bi razgovarali o kapetanovu nastavku igranja za reprezentaciju. Nakon sastanka znat će se više o njegovoj budućnosti. U Hrvatskom nogometnom savezu uvjereni su da će Modrić još jednom povesti "vatrene", kao što je to činio svih ovih godina. To žele njegovi suigrači, stručni stožer, ali i svi u HNS-u.

Hrvatska će u novom, proširenom reprezentativnom prozoru odigrati četiri utakmice. Skupinu 3 Lige nacija "vatreni" će otvoriti 26. rujna gostovanjem kod Češke, a tri dana poslije gostovat će kod aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Nakon toga slijede dvije domaće utakmice. Hrvatska će 3. listopada ugostiti Englesku, dok će tri dana poslije ponovno odmjeriti snage sa Španjolskom.

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Komentari 10
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