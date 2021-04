Ako ste za ikoga od poznatih Hrvata iz svijeta nogometa mogli sa sigurnošću kazati kako će se u "nogometnom ratu", u kojem se ovih dana svi dijelimo na zagovornike i protivnike Superlige, svrstati na stranu "protiv", onda je to svakako naš proslavljeni reprezentativac i izbornik Slaven Bilić. Romantik u duši, roker po uvjerenju, zaljubljenik u nogomet kakav je nekad bio, čovjek koji se puno puta odrekao materijalnoga da bi ispunio svoje snove i nije se libio javno kazati ono u što vjeruje. No, za razliku od većine koji su se opredijelili i ne zanima ih mišljenje druge strane, Slaven je spreman u raspravi ponuditi svoje argumente, ali i prihvatiti i razumjeti argumente druge strane.

- Moram kazati kako mene ova inicijativa uopće nije iznenadila. Svi koji smo u nogometu duže vrijeme znamo da se o ovoj ideji priča i špekulira odavno, da veliki klubovi već odavno žele veći dio financijskog kolača jer smatraju kako su oni i najzaslužniji da je kolač uopće tako velik – kazao nam je Slaven Bilić i odmah u startu pojasnio:

- Postojeći format Lige prvaka nastao je upravo iz tog razloga, da bi se namirili veliki. Prije se natjecanje zvalo Kup prvaka i u njemu su nastupali samo prvaci svojih zemalja, a onda je ono zbog interesa bogatih klubova iz Liga petice pretvoreno u Ligu prvaka u koju su ulazili i oni koji nisu bili prvaci. Vremenom se ona pretvorila u ovo što je danas, liga u kojoj igra po četiri kluba iz Premiershipa, Serie A, Bundeslige, La Lige..., a ne samo prvaci.

Promjene u nogometu su česte, no nijedna promjena nije odjeknula kao ova, a glavni razlog je, naravno, novac. Činjenica je da UEFA za sebe zadržava najveći dio zarade, koje troši i raspoređuje kako misli da je najpravednije, no veliki klubovi žele više za sebe. I to je igra kakvu gledamo odavno. Uostalom, balansiranje između moćnih klubova s jedne i masovnosti s druge strane, često je presuđivalo prilikom izbora čelnika FIFA-e, UEFA-e...

- Ne mogu reći da se slažem s idejom Superlige, ali razumijem da veliki klubovi, pritisnuti krizom, žele veći dio kolača za sebe, umjesto da njime upravlja UEFA, koja je, svjesna situacije, i sama predložila novi format i promjene u Ligi prvaka. I nemojmo se lagati, nije ovo novost, nogomet se već odavno udaljio od svojih korijena, odavno je izgubio dušu, nije to više "igra za raju na male branke". Nogomet se više ne igra na Upton Parku i na Starom placu, nego na Olimpijskom stadionu i na Poljudu. Navijači više ne stoje na tribinama, nego sjede u udobnim foteljama. U nogomet je odavno ušao veliki novac, naknade za TV prava su otišle u nebo, kao i transferi igrača, grade se supermoderni stadioni... i sve to netko treba platiti. Bogati klubovi smatraju kako su oni ti zbog kojih se ta priča vrti, i zato traže i veći dio kolača. Nekome to može izgledati kao pohlepa i iskorištavanje situacije zbog pandemije koja je cijeli svijet dovela u krizu, ali...

Ono što je u cijeloj priči protivnicima Superlige sporno nije novac, nego sportski motiv i zatvorenost lige za sve klubove koji nisu unutra.

- U današnjem nogometu profitiraju svi koji su unutra. Svi mogu sanjati da im se poklopi dobra generacija igrača i povoljan raspored kvalifikacija, pa da se plasiraju u Ligu prvaka. Sa Superligom je to nemoguće, a to je udar na esenciju sporta, i zato sam ja protiv. Sudjelovanje u Superligi omogućeno je samo ultrabogatim i sebičnim klubovima, a svima ostalima koji su im godinama omogućavali da to i postanu, to je metak u čelo.

- Liga prvaka i Europska liga imaju svoju sportsku logiku, natjecanja su zanimljiva, dogodi se da ispadnu jedan Inter, Juventus, Barcelona, Tottenham..., s druge strane da u završnicu prođu Porto, Slavija, Dinamo... Taj format je optimalan i svima interesantan, jer u njemu svoju šansu imaju i srednji klubovi iz jakih liga, kao i jaki klubovi iz srednjih liga. A Superliga nosi zajamčeno mjesto i garanciju prihoda samo nekima, što se kosi s osnovnim načelima sporta, a to je natjecanje. Snovi, neizvjesnost, povijest, tradicija... sve to nestaje i naravno da to smeta svima nama koji volimo nogomet.

- I to je ono što ljudi koji stoje iza ovog projekta ne žele ili ne mogu prepoznati i razumjeti. Oni žele sigurno i isplativo ulaganje, a mi želimo neizvjesnost koju nosi sportsko natjecanje, koje ga uostalom i čini zanimljivim. U njihovom svijetu Superlige nema mjesta za sport, to je zatvoreni sustav u kojem ima mjesta samo za elitu, a u našem svijetu vrata nogometnog raja još uvijek su barem malo odškrinuta. I zato tu ideju treba što prije zaustaviti.

- Ne želim ni razmišljati o tome da jednoga Juventusa ne zanima Serie A ili Arsenala Premiership... Ako je tome tako, onda je to kraj priče, "game over". No s druge strane razumijem i vlasnike klubova poput primjerice Arsenala. Stavimo se u njihovu kožu. Objektivno, kakve oni imaju šanse ući u Ligu prvaka u narednih deset godina? Praktično nikakve! A netko im garantira i ulazak u elitno natjecanje, i veliki novac, bez da su uložili iti jednu jedinu lipu.

Ključna će biti uloga UEFA-e i FIFA-e. One su se postavile čvrsto, prijete izbacivanjem neposlušnih klubova i zabranama nastupa njihovim igračima na velikim natjecanjima pod svojim okriljem.

- UEFA i FIFA su svakako dovoljno moćne, moćnije su i od nekih država, ali nemojmo se zavaravati, nije ni ovo društvo koje je osnovalo Superligu naivno, pa nisu oni sjeli za stol, popili par boca vina, i odlučili se na ovaj potez. Sigurno su i oni dobro razmislili, pripremili se i tempirali objavu, i budite sigurni da imaju adute u svojim rukama. Prijetnja zabranama nastupa igračima za reprezentaciju je svakako jak adut, ali ipak još uvijek ne znamo je li to samo blef ili stvarna prijetnja. Nogomet je globalno važan, nisu se bez razloga javili Boris Johnson i Emanuel Macron, javit će se sigurno i Angela Merkel i drugi čelnici država. Kad se nešto slično događalo u košarci nije se javio nitko van košarke, sada je ipak cijeli svijet na nogama.

Navijači su se mahom opredijelili za stranu onih koji su protiv Superlige.

- Duboko vjerujem da će pobijediti ova naša strana, romantičarska, ja sam na toj strani 100%. Međutim, nemojmo zaboraviti što se događalo u prošlosti, da su navijači Manchester Uniteda bili protiv ulaska Malcolma Glazera, da su skandirali "Glazer's out" i osnivali paralelni klub "United of Manchester", a danas se toga više nitko niti ne sjeća... Nije floskula da se nogomet igra radi navijača, ali je isto tako činjenica i da se navijači mijenjaju i prilagođavaju. I da im je na koncu – konca jedino važno da je klub za koji navijaju uspješan.

Slaven vjeruje u moć diplomacije i u kompromis.

- I svjetski ratovi su završili za stolom, manjim ili većim, pa će tako završiti i ovaj sukob. Netko će morati zaustaviti sve ovo što se događa, sve strane će morati sjesti za isti stol i pronaći kompromis. Jasno je da treba postići kompromis i dogovoriti raspodjelu novca, novac je uostalom ono što je i pokrenulo ovaj sukob. To je jedini način da se izbjegne potpuni kolaps nogometa kakav poznajemo i da se svim klubovima omogući da se i dalje na sportskom terenu izbore za trofej. Bez obzira koliko male šanse bile, one moraju postojati, jer to je bit sporta – zaključio je Bilić.