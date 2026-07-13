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Bilić: Svjestan sam očekivanja nakon Dalića. Sad sam zreliji i iskusniji nego prije 20 godina

Piše Luka Tunjić,
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Bilić: Svjestan sam očekivanja nakon Dalića. Sad sam zreliji i iskusniji nego prije 20 godina
Sarajevo: U Vijećnici održana manifestacija Sportskih igara mladih | Foto: PIXSELL
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Još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim SP-om završi svoju eru na klupi Hrvatske, poručio je Kustić

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Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu, poručio je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza nakon što je HNS imenovao Bilića novim/starim hrvatskim izbornikom. Biliću će je ovo drugi mandat na klupi reprezentacije nakon što je obnašao već tu ulogu od 2006. do 2012. godine.

- Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast svakom hrvatskom treneru. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom - izjavio je Bilić za stranice HNS-a.

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Smatra kako je zreliji i iskusniji nego prije 20 godina.

- Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna - zaključio je Bilić

Zadar: 9.9.1985. ro?en Luka Modri?
Zadar: 9.9.1985. ro?en Luka Modri? | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njegov angažman pozdravio je predsjednik Kustić, koji u Biliću vidi idealnu osobu za izbornika "vatrenih".

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- Još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Proslavljeni je reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo (Slaven Bilić, op. a.) te sam siguran da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imat će naravno punu podršku Saveza u svom radu te mu od srca želim puno sportske sreće u novom izborničkom mandatu

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Komentari 48
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