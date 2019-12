Bilić svog dragulja usporedio s Lukom: Svi žele takvog igrača

Hrvatskom treneru, Slavenu Biliću su skandirali navijači West Bromwich Albiona, a kako i ne bi kada WBA mete sve pred sobom na putu prema Premiershipu?

-Ovo je bila savršena utakmica, branili smo se kao momčad, napadali smo kao momčad. Realno, osim gola, Swansea nije napravio ništa, bila je to naša dominacija - rekao je Bilić nakon uvjerljive pobjede nad Swanseom 5-1 i srušenog rekorda starog 99 godina. Naime, ovo je 16. pobjeda na domaćem terenu u nizu za 'bromiće',a to im nije pošlo za rukom još od 1920. godine.

A u utakmici se posebno istaknuo Matheus Pereira.

Pereira je na posudbi iz Sportinga, a u nedjelju je zabio gol i čak tri puta asistirao. To mu je već 14. ove sezone uz peti gol, što nije promaknulo niti oku Slavena Bilića.

- Svi vole igrati s mladim igračima koji su tehnički spremni kao Pereira i koji s loptom mogu što žele. Je li to Luka Modrić još kad je igrao u Hrvatskoj, je li to Lanzini, pa i Payet? No, to nije dovoljo. Ali u svakoj momčadi će se naći mjesto za mladog igrača ako je dobar i ako naporno radi - rekao je Bilić o svom brazilskom Portugalcu kojemu su tek 23 godine.

WBA se ovom pobjedom vratio vrh Druge engleske lige s 45 bodova, a ostane li na tome ili mjestu niže, zaigrat će u Premiershipu.