Bilić u WBA doveo rekordera po broju nastupa u Premier ligi

Gareth Barry novi je igrač West Bromwicha. Ikona engleskog nogometa, te rekorder po broju nastupa (čak 653) u Premier ligi bit će veliko pojačanje Slavena Bilića za nastavak sezone.

West Bromwich Albion je jedan od glavnih pretendenata za odlazak u Premier ligu, momčad Slavena Bilića je nakon 14 kola skupila 28 bodova, a za vodećim trojcem (Preston North End, Leeds i Swansea) zaostaje tek jedan bod. Ali, uz utakmicu manje, WBA će svoj ogled 15. kola odraditi navečer kod Stokea, posljednjeplasirane momčadi Premier lige.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Gareth Barry (38) u karijeri je branio boje Aston Ville, Manchester Cityja, Evertona i West Bromwicha za koji je od 2017. do 2019. godine skupio 55 nastupa. Iskusni veznjak prošle je godine završio na operaciji koljena, pa po završetku sezone 2018/19. napustio WBA. Ipak, Barry sada je potpuno zdrav, traži svoju formu i - ne odustaje. Već se vratio u na The Hawthorns i sa svojom novom/starom momčadi želi doći do Premier lige.

- Presretan sam ovakvim događajima, sada sam potpuno posvećen nogometu i želim što više pridonijeti kvalitetnim rezultatima West Bromwicha. U klub sam stigao još dok smo igrali Premier ligu, pa vjerujem da možemo WBA vratiti tamo gdje i pripada - rekao je Gareth Barry, pa dodao:

- Želim se posebno zahvaliti Slavenu Biliću koji mi je od prvog dana ljeta bio velika podrška. Jasno mi je dao do znanja kakva očekivanja ima od mene, rekao mi kako me je spreman čekati dok se sasvim ne oporavim i budem potpuno spreman. Meni je to bilo dovoljno, njegove riječi su mi puno značile.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Gareth Barry dobro poznaje okruženje, ali i momčad West Bromwicha za koju nastupa i Filip Krovinović...

- Već šest tjedana treniram s momčadi, svjestan sam kvalitete i talenta koju posjedujemo u svlačionici. Kao momčad napredujemo velikim koracima, vjerujem da ćemo našim navijačima ove sezone priuštiti mnogo razloga za slavlje - završio je Barry.

Za englesku reprezentaciju skupio je 53 nastupa, zabio tri gola, a bio član nacionalne vrste na Europskom prvenstvu 2000. i Svjetskom prvenstvu 2010. godine. U engleskoj Premier ligi upisao je 653 nastupa, a na toj ga vječnoj ljestvici slijede Ryan Giggs (632), Frank Lampard (609), David James (572). Od aktualnih igrača najviše je skupio James Milner, njih 524.