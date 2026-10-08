Obavijesti

Sport

Komentari 25
SVJEŽINA NA KRILIMA

Bilić uskoro poziva dva talenta iz mlade reprezentacije? Protiv Engleske bi već mogli na teren

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Bilić uskoro poziva dva talenta iz mlade reprezentacije? Protiv Engleske bi već mogli na teren
Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vatreni traže spas na krilima: Bilić bi mogao pozvati Segečića i Šotičeka, mlade adute za bolnu rupu u momčadi

Admiral

Hrvatska je u prvoj akciji nakon Svjetskog prvenstva došla do jedne pobjede i tri poraza u Ligi nacija. Slaven Bilić najavio je kako će isprobavati igrače te da je plan doći do idealne postave do početka Europskog prvenstva. "Vatreni" su pobijedili Češku, zatim bolan poraz od Španjolske pa teški debakl protiv Engleske. Nada se vratila u minimalnom, ali bolnom porazu protiv Španjolske u Splitu, a izbornik već zasigurno ima viziju koga će koristiti, a koga ipak ne.

Hrvatska ima problema na krilnim pozicijama, pogotovo kada izbornik Ivana Perišića povuče na beka. Tada jedino klasično krilo ostaje Marco Pašalić. Tu poziciju mogu odigrati Ivanović, Baturina, Vlašić, Mario Pašalić, Luka Sučić pa i Andrej Kramarić, ali nitko od njih nije krilo.

Karlovac: Kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo, Hrvatska - Portugal
Karlovac: Kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo, Hrvatska - Portugal | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Rješenje na toj poziciji nazire se u mladoj reprezentaciji. Tamo kao zapete puške priliku čekaju Adrian Segečić i Marin Šotiček. Obojica još moraju stasati, ali Bilić bi jednog od njih dvojice, ako ne obojicu, mogao pozvati za drugi krug Lige nacija kada Hrvatska igra s Engleskom i Češkom.

Adrian Segečić (22) dobio je hrvatsko državljanstvo i "oteli" smo ga Australiji. Tamo je i započeo karijeru, a onda ga je primijetio Portsmouth. Pun pogodak je to bio za novog "vatrenog" koji je zaigrao sjajno. U 48 utakmica u Engleskoj zabio je 12 golova i dodao šest asistencija. Ima odličnu lijevu nogu i može biti budućnost na desnom krilu Hrvatske. A možda i sadašnjost

Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola
Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Marin Šotiček ovo je ljeto stigao u Hajduk i odmah pokazao veliki talent. Stigao je na posudbu iz Basela, a u 12 nastupa za "bijele" zabio je dva gola i pet puta asistirao. Za mladu reprezentaciju odigrao je 23 utakmice i zabio tri gola. S obzirom na to da je pozicija lijevog krila jedna od najkritičnijih, Šotiček bi mogao dobiti poziv za Ligu nacija. Ako se pokaže, Bilić bi mogao ozbiljno računati na njega. "Vatreni" 12. studenog gostuju u Londonu kod Engleske, a 15. studenog u Osijeku dočekuju Češku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
FOTO Diletta otkrila kakva je u krevetu: 'Desetka sam, vulkan'
NOVINARKA BEZ ZADRŠKE

FOTO Diletta otkrila kakva je u krevetu: 'Desetka sam, vulkan'

Diletta Leotta, poznata sportska novinarka, otkrila je neočekivane detalje iz privatnog života! U podcastu je pričala o intimi, predrasudama i suprugu Loris Karius. Otvoreno i bez zadrške
FOTO Kad ona dođe na košarku, ometa fanove. Znate li zašto?
ŽENA NBA ZVIJEZDE

FOTO Kad ona dođe na košarku, ometa fanove. Znate li zašto?

Jordyn Woods i košarkaš Knicksa Karl-Anthony Towns su romansu izgradili iz prijateljstva. Od kolovoza 2026. su bračni par, a vjenčali su se u Malibuu
FOTO Seksi i agresivno njezin je moto. Sada je nominirana za najbolju atletičarku Europe!
BRITANSKA LJEPOTICA

FOTO Seksi i agresivno njezin je moto. Sada je nominirana za najbolju atletičarku Europe!

"Možete biti akademski opasni i božice staze", poručila je Amy Hunt s osmijehom, nekoliko trenutaka nakon što je u Tokiju osvojila srebro na 200 metara i potvrdila status nove britanske atletske junakinje. Nije žrtvovala edukaciju radi sporta, a sad ubire plodove napornog rada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026