Da je Premiership poseban po mnogim stvarima dobro je poznato u svijetu nogometa, a jedna od posebnosti je i da treneri dobivaju otkaze čak i kad im, objektivno, ide dobro, pa i po tome što se nakon otkaza pohvalno o njihovom radu izjašnjavaju njihove kolege iz suparničkih klubova. Najsvježiji slučaj je West Bromwich Albion koji je otkazao našem Slavenu Biliću nakon senzacionalno osvojenog boda na gostovanju kod Manchester Cityja.

- Oduševljen sam s puno stvari u engleskom nogometu, ali taj pošteni i sportski odnos je doista nešto posebno. Upravo ta solidarnost koju smo osjetili nakon otkaza, kad su kolege treneri, od najvećih imena pa do onih manje poznatih, javno kazali kako je to bila pogrešna odluka kluba, najbolji je pokazatelj koliko je Premiership, odnosno cijeli engleski nogomet vrhunska sredina za rad – kaže Bilićev pomoćnik Dean Računica.

Očito je da su svi prepoznali kako klub nije stao iz Bilića i njegovog stožera, nisu im nakon ulaska iz Championshipa u Premiership osigurali adekvatna pojačanja da bi se ravnopravnije mogli nositi s puno jačom konkurencijom. No znakovit je bio i tajming otkaza, nakon remija s Cityjem.

- Pričalo se o otkazu i ranije, znali smo da se nešto događa već desetak dana, no vjerojatno su oni planirali da odradimo još gostovanje kod Cityja, da nas oni pregaze i razvale s 5:0 pa da i navijači lakše prihvate otkaz. Ali malo su se prevarili... Lijepo je bilo vidjeti da su i navijači, i novinari i treneri na našoj strani. A što se tiče budžeta i financija, definitivno je bio premali, praktično nismo ni dovodili pojačanja, došli su samo Karlan Grant i Branislav Ivanović, koji je stigao kao besplatan igrač. Zbog toga su nam od starta prognozirali borbu za opstanak.

Život profesionalca u engleskom nogometu ne poznaje jučer, samo sutra, pa se Bilić i njegov stožer već pripremaju za nove izazove. Naveliko se špekulira o preuzimanju Celtica.

- Sad će biti jako puno priča, tako je to. Vjerojatno ima istine o interesu Celtica, bilo ga je i ranije, kao i drugih klubova, nisu oni jedini. Tko zna što će se sve događati. Uostalom u siječnju je i prijelazni rok, a Slaven je puno veće ime u engleskom nogometu nego što to mnogi kod nas mogu i zamisliti. Ako i bude ponuda iz drugih liga, vjerujem da će Slavenov prioritet biti ostanak na Otoku, on je ovdje stvarno ogromno ime, valjda je to konačno sada svima jasno.

Uvijek kad Slaven i njegov stožer ostanu bez posla rasplamsa se optimizam među navijačima Hajduka da bi se mogli vratiti i preuzeti svoj klub i pomoći mu da se konačno vrati tamo gdje je nekad bio.

- Drugi klubovi ne mogu stati u istu rečenicu s Hajdukom, bez obzira o kojem je klubu riječ. Hajduk je za nas posebna emocija i tu nema priče ni o uvjetima, ni o cijeni, ma ni o bilo čemu. Ali realno, ne vjerujem da se to može dogoditi ni sada, a ni u bližoj budućnosti – iskren je Računica, koji nam je potvrdio kako su Slaven Bilić i Lukša Jakobušić jako dobri i kako se često čuju.

- Nije tajna da razgovaraju, baš kao što nije tajna ni da je novi predsjednik Hajduka bio lani dva puta na našim utakmicama. On je dobar prijatelj sa Slavenom, ja ga ranije nisam poznavao, ali u ta dva susreta sam ga doživio upravo onakvim kakav je bio na predstavljanju nakon imenovanja na mjesto predsjednika. Kao čovjeka koji beskompromisno stoji iza svojih riječi i koji želi nešto promijeniti.

Iako se dojmovi nisu posve slegli, Računica je oduševljen Premiershipom i svime oko njega. A osim iznenadnog otkaza žali samo za jednom stvari.

- Premiership je nogometni NBA i jedino sam žalostan što ga nisam doživio s publikom na tribinama, ali nadam se da hoću u neko drugo vrijeme. Stvarno sam oduševljen i uvjetima i razinom nogometa, a pogotovo kvalitetom igrača, to je baš jedna posebna priča. Vidjeti sve te majstore na par metara od sebe, na terenu, posve je drugačije od onoga što vidite na TV-u, pa i s tribina. Tek kad si dio toga društva iznutra, vidiš koliko su to veliki i moćni igrači, koliko to sve skupa moćno izgleda. Nije ni čudo da je Premiership san za svakog trenera.

Još neko vrijeme Računica ostaje u Engleskoj, a ako uskoro Slaven ne dobije novi posao, slijedi povratak kući.

- Ostajem još desetak dana, a onda ću s obitelji početkom siječnja kući. Vidjet ćemo kako će se sve odvijati, nadam se da nećemo dugo čekati bez posla – kaže Računica, koji još uvijek ne razmišlja o samostalnoj trenerskoj karijeri:

- Tko zna što nosi vrijeme, ali za sada sam sa Slavenom, prezadovoljan sam kako se sve skupa odvija i zbog toga nemam ni potrebe nešto mijenjati.