Bilićev Watford do važne pobjede u samoj završnici

Bijesan kao ris prije nekoliko dana bio je hrvatski trener Slaven Bilić. Swansea mu je zadao najteži poraz (4-0) na klupi Watforda, poraz ga je itekako zabolio i bacio nekoliko koraka unatrag. No, bukvica igračima očito je urodila plodom.

Ludi ritam Championshipa se nastavio, Watford je u 26. kolu stigao do važnih bodova pobijedivši Norwich golom Bayoa u 86. minuti.

Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION

S teško stečena tri boda, Bilićeva momčad skočila je na četvrto mjesto, poziciju koja vodi doigravanje. No, to je jako daleko, predstoji im teška borba. Trećeplasirani Blackburn ima dva boda više, a do izravnog plasmana ipak će biti teže doći. Sheffield ima deset bodova više, dok je prvoplasirani Burnley na čak plus 16. No, u nogometu je sve moguće, pogotovo u engleskom drugoligaškom gdje se igra 48 kola.

