Budimir, Musa, Matanović i Beljo su u sjajnoj formi, trpaju na svakom dvoboju, Ivanović se polako privikava na život u Francuskoj, dok izbornika brine tek manjak minuta za Kramarića...
Bilićevi razlozi za optimizam: Nevjerojatna napadačka četvorka zabila 41 gol u sezoni!
Slaven Bilić u ponedjeljak je prvi put, u drugom reprezentativnome mandatu, okupio svoje igrače. Hrvatski izbornik nestrpljivo iščekuje nadolazeće utakmice Lige nacija, po jedan dvoboj s Češkom (26. rujna u Pragu) i Engleskom (3. listopada u Rijeci), te dva sa Španjolskom (29. rujna u Sevilli i 6. listopadu u Splitu).
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"Vatrene" pod vodstvom novoga šefa očekuju veliki izazovi, a Bilić je na prvo okupljanje pozvao čak šestoricu klasičnih napadača. Budimir, Kramarić, Musa i Matanović su bili dio hrvatske reprezentacije i na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, dok su nova lica na ovoj listi Beljo i Ivanović.
Naš izbornik u ovom trenutku može biti prilično zadovoljan formom svojih napadačkih aduta, četvorica (Budimir, Beljo, Musa i Matanović) trpaju u kontinuitetu, Ivanović (šest utakmica, dva gola) tek se privikava na život u Francuskoj, dok je Kramarić jedini izvan pravoga ritma. I to brine, 35-godišnji napadač skupio je tek pet nastupa ove sezone, a na terenu je proveo skromnih 68 minuta.
Ipak, "raspucana četvorka" veliki su zalog za Bilićev optimizam. Musa je ove sezone zabio 19 pogodaka u 26 susreta, tome dodao i šest asistencija. Beljo uvjerljivo "gazi" u HNL-u, iza Dinamova napadača je već 11 golova i šest asista u samo 12 ovosezonskih utakmica. A u onim najjačima, Ligama petice, briljiraju Budimir i Matanović, vjerojatno i prve dvije napadačke opcije izbornika.
Matanović je braneći boje Freiburga u sedam utakmica isporučio šest golova i dva asista, Budimir u Osasuni u sedam dvoboja poentirao pet puta. I ta sjajna četvorka ove je sezone (MLS je počeo nešto ranije) u 52 utakmice već postigla 41 gol uz 14 asistencija. Dojmljivo, zar ne?
Učinak napadača ove sezone
Dion Drena Beljo (Dinamo)
- 12 utakmica
- 11 golova
- 6 asistencija
Igor Matanović (Freiburg)
- 7 utakmica
- 6 golova
- 2 asistencije
Petar Musa (Dallas)
- 26 utakmica
- 19 golova
- 6 asistencija
Ante Budimir (Osasuna)
- 7 utakmica
- 5 golova
- bez asistencija
Franjo Ivanović (Lens)
- 6 utakmica
- 2 gola
- bez asistencija
Andrej Kramarić (Hoffenheim)
- 5 utakmica
- bez golova
- bez asistencija
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