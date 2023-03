Biliću i momčadi vlasnik kluba 'masirao živce' prošli tjedan, a poznato je kolika je otpremnina

Na klupi engleskog drugoligaša Watforda je Slaven Bilić (54) stigao 26. rujna 2022. godine i izdržao je 163 dana sve do 7. ožujka 2023. Spomenuti je klub poznat po promjenama trenera zadnjih sezona, a u 26 utakmica na klupi 'Hornetsa' imao deset pobjeda, sedam remija i devet poraza.

Danilo Butorović, Dean Računica, Julian Dicks i Leo Sovina dobit će približno 250.000 funti odštete, dok bi Bilić za otkaz trebao spremiti 400.000 funti, piše The Athletic.

Da, lijepa je to svota novca, ali pitanje je što zapravo želi klub koji je trenutačno na desetoj poziciji s 51 bodom, a cilj im je plasman u viši rang. Mogu to loviti i preko playoffa na teži način. Norwich s 55 bodova drži šestu poziciju, posljednju koja vodi u spomenuti playoff, a to se neće dogoditi s nekim pozadinskim stvarima.

Glava Watforda im 'masirala živce'

Vlasnik kluba Gino Pozzo dugo nije bio na treninzima i utakmicama Watforda, ali bez obzira na to je odlučio igračima skinuti 300 funti s plaće jer su se povećali troškovi za hranu. 'Smiješna' je to svota za nogometaše, ali stvar je principa i izgleda da je to bilo 'bockanje' jer je i stožeru oduzeto dodatnih 150 funti.

Preispitivao je Bilićevu taktiku, dovodio druge menadžere da gledaju momčad kako trenira pod Slavenom Bilićem, a to je razljutilo hrvatskog stratega. Rekao mu je Bilić da treba pojačanja, ali to se nije dogodilo. Bolje da im 'masira živce', to će sigurno pomoći.

- Svi smo ambiciozno gledali ovu sezonu, tako da je potrebno nešto novo poduzeti. S obzirom da je siječanjski prijelazni rok završio, promjena trenera je jedina dostupna opcija za vraćanje energije za posljednje utakmice koje su pred nama - poručili su iz kluba.

Da, logično. Stigla ih je ona 'bolje spriječiti, nego liječiti'. Jer se 'bolest' očito dobro proširila...

