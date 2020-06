'Bilo je ovo dugih 60 dana, ali Ronaldo i Puyol su bili uz mene'

"Bavimo se sportom, imamo teretanu, ali mislim da je ovo jedan kompliciran doživljaj života koji će zauvijek ostati s nama", prokomentirao je kućni pritvor brazilski superstar

<p>Ovdje se prema nama odnose jako lijepo. Smireni smo, ali je ovo bilo jako dugih 60 dana, rekao je <strong>Ronaldinho</strong> za Mundo Deportivo o svojim osjećajima u kućnom pritvoru.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Podsjetimo, nogometni svijet ostao je u čudu kada je javnost saznala da će <strong>Ronaldinho</strong> završiti u zatvoru. Naime uhićen je u Paragvaju kada je policija shvatila da pokušava granicu prijeći s lažnim dokumentima. Njegov ga je odvjetnik branio rečenicom: "On je budala, nije imao pojma što radi", a na kraju ga je to izvuklo iz zatvora... Uz još koji eur jamčevine.</p><p>Iako je završio u zatvoru, a ondje osvojio sve sportske turnire koje je mogao, skupa s bratom, legenarni Brazilac i zvijezda Barcelone uspjela je izaći. Nakon što su platili jamčevinu, pušteni su 8. travnja iz zatvora, ali u kućni pritvor.</p><p>- Bavimo se sportom, imamo teretanu, ali mislim da je ovo jedan kompliciran doživljaj života koji će zauvijek ostati s nama - prokomentirao je kućni pritvor i dodao:</p><p>- Ljudi kod kuće ne mogu zamisliti kako je to kada ne možeš raditi što želiš.</p><p>Za vrijeme njegovog odsluživanja kazne u Paragvaju javili su mu se mnogi bivši suigrači pa tako i oni iz Barcelone.</p><p>- Barcelona se uvijek prema meni odnosila s puno poštovanja. Moji bivši suigrači kao Carles Puyol i Ronaldo Nazario znaju me jako dobro i znaju da ovo nije bilo lagano razdoblje za mene. Njihove riječi su mi bile bitne kao i činjenica da me podržavaju kako bih prebrodio ovu oluju.</p><p><strong>Ronaldinho</strong> je prokomentirao i nogomet za vrijeme pandemije korona virusa.</p><p>- Živimo u pandemiji koja nas tera da razmišljamo o narednoj sezoni. Ova je sezona kompromitirana s predugim periodom bez utakmica. Zamisliti stadione bez gledatelja i energije koju oni daju? Trebat će nam jako dugo da se prilagodimo tome 'novom normalnom' - kaže brazilska zvijezda. </p><p> </p>