Hrvatski seniorski rukomet možda je u maloj krizi nakon debakla na SP-u i propuštanja Olimpijskih igara, ali naši mladići pokazali su da nema straha za budućnost našeg rukometa. Možda nećemo još dugo uživati u partijama Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića, Ivana Čupića, ali dolaze neki novi klinci koji nas oduševljavaju iz dana u dan.

Hrvatska rukometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u finale Europskog prvenstva koje se održava u Lijepoj Našoj! U fantastičnoj atmosferi varaždinske Arene naši su rukometaši nakon velike borbe u susjedskom derbiju pobijedili Sloveniju 26-22 i konačno došli do onoga na što su ciljali od samog početka turnira, a to je finale!

Izbornik Krešo Ivanković bio je oduševljen. S osmijehom od uha do uha teško je dolazio do riječi.

- Kao što se kaže, svijet je moj. Odličan osjećaj, ali moramo se spustiti na zemlju. Pobrisati sve gumicom, emocije su nas ponijele, bilo je i suza. Samo mi znamo što smo prolazili zadnjih mjesec i pol dana. Utakmica infarktna, teška od prve do zadnje minute. Teško je igrati polufinale, znaš da si tu. Medalja ti je blizu i jako daleko. Jedna od četiri ekipe mora ostati bez medalje i to te stalno vraća na oprez. Čestitam dečkima na fantastičnih i fanatičnih 60 minuta. Rekli smo da utakmicu možemo dobiti samo fanatičnom igrom u obrani. Sveli smo ih na tri gola u prvih 15 minuta, ali pali smo nakon toga, nismo imali ideju u napadu. Na kraju rezultat 26-22, mislim da smo zasluženo prošli u finale - kazao je presretni izbornik.

Najbolji u našim redovima bio je David Jurišić koji je zabio sedam golova iz 11 pokušaja, a posebno precizan bio je Ivan Barbić od čijih je sedam pokušaja čak šest završilo u mreži slovenskog golmana.

- Još uvijek sam vruć, pod dojmovima sam, publika još pjeva. Svaka im čast. Osjećam se fantastično, ovo smo sanjali cijelo prvenstvo. Pripremali smo se za ovo - Bila je dobra videoanaliza, morali smo samo držati koncentraciju. Pobijedili smo i vidimo se u finalu - rekao je Barbić.

Naši mladići nadali su se bučnoj podršci, a to su i dobili. Oko tisuću navijača stiglo je u varaždinsku Arenu i od prve do posljednje minute zdušno bodrili Hrvatsku. Kada su naši rukometaši bili u padu, tu je bila navijačka pjesma da ih podigne.

- Osjećaj je odličan, pogotovo uz naše navijače. Bila je teška utakmica, moramo se proveseliti, ali treba ostati hladne glave pa idemo po zlato. Navijači nam daju dodatnu snagu, pozivam ih da dođu u većem broju na finale. Imamo snage, za to smo prolijevali znoj, krv i suze, došli smo po zlato. Jedan je cilj - kazao je Dominik Kuzmanović.

Prvi cilj je ostvaren, medalja je tu, a za dva dana ono za što su se naši igrači spremali i borili. Veliko finale protiv Njemačke (17 sati). Idemo po zlato!