Bio je Bunkerson i Autobuson no svejedno smo Pobijedison

Island je igrao za senzaciju i povijest, Hrvatska rasterećeno. Onako, za gušt, rekli bismo. No i ta mlada momčad u kojoj je bio devet novih igrača i čak pet debitanata na SP-u odigrala je koliko je bilo potrebno. U redu, moglo je na trenutke i bolje, no, ne treba drvljem i kamenjem, jer, znate što, jedna smo od rijetkih momčadi koja je nakon dva kola sve riješila, naši navijači gledali su utakmicu bez imalo stresa.

Jer, imate privilegij osjetiti kako je moćno kad u skupini s Argentinom, nakon dvije utakmice, možete posljednju igrati rasterećeno. U redu, u jednom trenutku igrala je Hrvatska "Bunkerson" i imala "Autobuson" pred golom, no taj Island je, gospodo, prije dvije godine s Eura izbacio Englesku. I kad protiv njih igrate s devet novih igrača, i pobijedite, onda je to dokaz da smo itekako zreli.

Ova utakmica pokazala je da Vedran Ćorluka nije, kao što su ga neki nazvali, za "staro željezo". Čarli je bio sjajan, dirigirao obranom kao uvijek i pokazao da bez ikakvog problema može u prvih 11 bilo kad. I svi su se uhvatili za glavu kada je desetak minuta prije kraja sjeo na travu i primio se za nogu. Sudac Lahoz odmah je dotrčao.

- It's ok, it's ok - samo mu je kratko rekao Čarli, podigavši palac.

Pokazala je i da je Lovre Kalinić, u najmanju ruku, jednako dobar kao Danijel Subašić. Ako ne i bolji. Nažalost, pokazala je ova utakmica i da nakon izlaska Luke Modrića Hrvatska više nije imala onakav posjed, onakvu lakoću prijenosa lopte.

I još nešto, za razliku od Francuske i Danske, koji su odigrali utakmicu bez pretjerane želje za pobjedom, pa su ispraćeni zvižducima, Hrvatska je ispraćena pljeskom. Upravo onako kako je zaslužila. Nismo, kao što se pričalo u argentinskom taboru, izašli na teren preko one stvari pa omogućili Islanđanima laganu pobjedu. Ne, pokazali smo cijelom svijetu da igramo pošteno, baš kao što smo igrali prije dvije godine posljednje kolo protiv Španjolske. Ili prije deset protiv Poljske. I to je ono najvažnije jer obraz nema cijenu.

Prvi dio je gotov, apsolvirali smo ga za čistu peticu. Tri od tri. Pokazali smo muda, obraz i srce. Sve što treba za dobar rezultat.

Karavana se seli u Nižnji, mjesto na kojem je pala moćna Argentina, mjesto jedne od najvećih hrvatskih pobjedi. Sada dolaze Danci, s kojima smo na velikim natjecanjima igrali samo jednom, na Euru 1996. u Sheffieldu. Laganih 3-0. Nitko od današnje generacije Hrvatske nikad nije igrao protiv Danske. No, koga briga za Dansku. Imaju oni većih briga. Hrvatsku, vjerujte nam na riječ, u Rusiji nitko ne želi protivnika.

