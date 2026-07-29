Obavijesti

Sport

Komentari 0
HENK FRASER

Bio je pomoćnik van Gaalu, a sad je postao izbornik Surinama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bio je pomoćnik van Gaalu, a sad je postao izbornik Surinama
Foto: Surinamska nogometna liga
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Proteklih šest mjeseci Fraser je radio kao trener u Kini, a ima i bogato iskustvo iz Nizozemske

Admiral

Bivši nizozemski nogometni reprezentativac, 60-godišnji Henk Fraser imenovan je novim izbornikom reprezentacije Surinama, zemlje u kojoj je i rođen.

Fraseru, koji je tijekom trenerske karijere radio i kao asistent Louisu van Gaalu u nizozemskoj reprezentaciji tijekom 2021. i 2022. godine, ovo je povratak na klupu Surinama s obzirom da je tijekom prošle godine bio asistent tadašnjem izborniku Stanleyju Menzu, ali je zajedno s Menzom otišao nakon što Surinam u studenom nije uspio izboriti izravni plasman na Svjetsko prvenstvo.

Proteklih šest mjeseci Fraser je radio kao trener u Kini, a ima i bogato iskustvo iz Nizozemske gdje je vodio ADO Den Haag, Vitesse, Spartu Rotterdam, UtrechtRKC Waalwijk.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Mladi talent 'zmajeva' ide u 'staru damu'
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mladi talent 'zmajeva' ide u 'staru damu'

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen
BRAVO, PLAVI

Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen

Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka! Thun je imao 2-0 na Maksimiru, dobio crveni karton, a onda je Dinamo krenuo u preokret. Dva gola za produžetke, a onda čudesan gol Valinčića za prolaz dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026