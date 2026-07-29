Bio je pomoćnik van Gaalu, a sad je postao izbornik Surinama

Bivši nizozemski nogometni reprezentativac, 60-godišnji Henk Fraser imenovan je novim izbornikom reprezentacije Surinama, zemlje u kojoj je i rođen.

Fraseru, koji je tijekom trenerske karijere radio i kao asistent Louisu van Gaalu u nizozemskoj reprezentaciji tijekom 2021. i 2022. godine, ovo je povratak na klupu Surinama s obzirom da je tijekom prošle godine bio asistent tadašnjem izborniku Stanleyju Menzu, ali je zajedno s Menzom otišao nakon što Surinam u studenom nije uspio izboriti izravni plasman na Svjetsko prvenstvo.

Proteklih šest mjeseci Fraser je radio kao trener u Kini, a ima i bogato iskustvo iz Nizozemske gdje je vodio ADO Den Haag, Vitesse, Spartu Rotterdam, Utrecht i RKC Waalwijk.