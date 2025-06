Bio je projekt Dinama pa otišao: Ma nogomet me nije zanimao, mislio sam da sam najpametniji

Lirim Kastrati (26) kao veliki talent stigao je iz Lokomotive u Dinamo 2020. godine. Trenutni trener Istre Goran Tomić od nekadašnjeg kosovskog reprezentativca u Lokomotivi je napravio jednog od najboljih krilnih igrača HNL-a, no Kastrati nikada nije ispunio očekivanja u “modrom” dresu. Sada je i objasnio zašto smatra da nije uspio u Dinamu.

- U to sam vrijeme mislio da sam najpametniji. To je također problem za mnoge koji dolaze s Kosova i nisam se usredotočio na nogomet. Nogomet me nije zanimao. Kad mladi dečko u toj dobi dobije veliku plaću, onda misli da je tko zna tko i zanemari nogomet - ispričao je Kastrati u podcastu "Arena e Yjeve".

Nakon četiri godine napustio je Hrvatsku, potpisao prvo za varšavsku Legiju u Poljskoj, zatim za Fehérvár, koji ga je najprije posudio Lokomotivi, a sada igra za mađarski klub.

- Ovdje sam mislio da sam pogriješio, nisam znao kako se nositi sa slavom, a ni tim što ne igram za Dinamo, jer prethodno nisam igrao posljednjih šest mjeseci - rekao je Kastrati, koji je u Zagrebu upoznao i djevojku Anđelu Šimac (28), s kojom je više puta prekidao, a u ožujku 2022. dobili su i dijete, kćer koju su nazvali Indiah, no u međuvremenu su se razišli.

- Održao sam sastanke s rukovodstvom kluba i oni su mi rekli: "Lirim, ti se samo usredotoči na nogomet, jer ćemo prodati Majera i Ivanušeca, onda dolazi tvoje vrijeme, a ti si naš projekt." Ja sam bio kriv, rekao sam: "Ne, neću, otići ću." Nisam to mogao podnijeti. Onda sam otišao u Legiju, jako veliki klub, i u Legiji sam mislio da ću bez vježbi, bez treninga, daleko dogurati. A onda su stvari krenule po zlu i počele su nizbrdo.

Kastrati ima 17 nastupa i jedan gol u dresu kosovske reprezentacije, ali to je već prošlost, jer već dvije godine ne igra za nacionalni tim. Ove je sezone u Fehérváru odigrao samo sedam utakmica i zabio jedan gol. Ugovor ga za klub veže do kraja srpnja, a po svemu sudeći neće ga produljiti.