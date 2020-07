'Bio je to lov na vještice. Neko veliko ime očito mora pasti...'

<p>Po prvi put nakon Zadra i Adria Toura, <strong>Novak Đoković (33)</strong> se vratio na teniske terene i zaigrao sport u kojem je najbolji na svijetu. Ipak, u posljednje vrijeme nije se pisalo njegovim teniskim vještinama, već su se tenisači, stručnjaci i kvazi-stručnjaci natjecali tko će više kamenja posuti po Đokoviću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Naime, njega su odmah svi označili kao glavnog krivca jer se korona virus pojavio u Zadru zbog čega je i otkazano finale. Epidemiološka situacija je tada bila jako dobra u regiji, a Đoković je htio napraviti dobru stvar. Doveo je najbolje tenisače na ove prostore i zaradio za humanitarne svrhe, no mnogi su smatrali da je sama organizacija turnira bila riskantna, a na kraju je tako i ispalo. Sve je počelo nakon što je Grigor Dimitrov javio da je pozitivan na virus, a pozitivni su bili i Borna Ćorić, Goran Ivanišević te Novak Đoković...</p><p>Nole se nakon toga povukao u Beograd u samoizolaciju, a nakon što je ozdravio i nakon što je završila cijela hajka, Đoković se vratio na terene.</p><p>- U posljednje vrijeme vidim samo kritike, mnoge zlonamjerne. Očito je da postoji nešto više od te kritike, kao da postoji neka agenda, tipičan lov na vještice. Netko mora pasti, neko veliko ime mora biti glavni krivac za sve. Nisam siguran hoću li igrati na US Openu. U planu mi je igrati Madrid, Rim i Roland Garros - rekao je srpski tenisač za Sportski Žurnal i pomalo iznenadio.</p><p>On je bio jedan od tenisača koji je bio protiv održavanja US Opena, ali u Zadru je nekoliko puta ponovio da će nastupiti. Ipak, cijela ova situacija je utjecala na njega.</p><p>Napadi na njega su stali, ali epidemiološka situacija se znatno pogoršala. Posebno loša situacija je u Srbiji gdje su vlasti za vikend najavile policijski sat kako bi spriječili širenje virusa, a iz dana u dan je sve više zaraženih...</p><p> </p>