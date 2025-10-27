Ususret derbiju s Dinamom na Maksimiru odigrali su izabranici Victora Sancheza dvije najbolje utakmice u sezoni, a s druge strane izabranici Simona Rožmana djeluju sve bolje, ali dojam se i dalje ne broji u HNL-u
KOMENTAR PLUS+
Bio je to osječki san, a pretvorio se u noćnu moru! Rijeka stvarno izvuče nešto baš kad je najteže
Čitanje članka: 2 min
Aktualni hrvatski prvak na sedmom mjestu ljestvice, tek dvije pobjede u 10 kola i samo 11 bodova na kontu. Bila je to situacija prije nego što je Rijeka u derbiju kola na domaćem terenu s 4-2 (2-1) slavila protiv Osijeka i nastavila s odličnom igrom iz drugog poluvremena iz europske pobjede nad Spartom (1-0).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+