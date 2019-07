Bio je uz bok najvećima: Umro je legendarni boksač Whitaker

Bivši svjetski prvak u boksu i, kako se smatra, jedan od najvećih ikada u lakoj kategoriji, Pernell Whitaker, preminuo je tragično u 55. godini života nakon što ga je u nedjelju navečer udario automobil u rodnom mjestu Virginia Beach.

To je mjesto obilježilo njegov cijeli život. Ondje je rođen i ondje je odrastao, a kada je posljednji put izašao iz ringa, upravo se u Virginia Beachu počeo baviti trenerskim poslom.

- Whitaker je bio u rangu s Muhammadom Alijem i Rayom Sugarom Leonardom. Bio je jedan od najboljih boksača koje sam ikad gledao - rekao je utučeni Magic Johnson, bivši igrač Lakersa i jedan od najboljih košarkaša svih vremena.

