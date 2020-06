Bio među najboljima pa zaigrao tek nakon pola godine čekanja

<p>Od Istre do Istre. Tako se može opisati život <strong>Darka Nejašmića</strong> (20) u Hajduku. Do prije nekoliko mjeseci bio je nezamjenjiv u splitskom klubu. Jedan od najstandardnijih igrača i jedan od igrača s najvećom minutažom je preko noći postao višak kojem su 10 minuta protiv Istre uspjeh. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prazan Poljud</strong></p><p>Nakon 15. prosinca i utakmice protiv Istre, Darko Nejašmić opet je zaigrao za Hajduk. Od Istre do Istre, reklo bi se. Ne, nije bio ozlijeđen već se samo nije uklapao u vizije trenera Igora Tudora koji ispred njega vidi neke druge igrače. Ovaj put je u Puli dobio samo posljednjih deset minuta kako bi i on osjetio utakmicu. Ušao je umjesto Jaira, a i ako je htio, nije stigao pokazati što zna.</p><p>Kod Damira Burića bio je jedan od glavnih igrača, tvorio je sjajan trio u sredini u društvu Filipa Bradarića i Hamze Barryja. Igra se vrtjela oko njega, a on je briljirao. Odigrao je do 15. prosinca čak 1389 minuta i zabio dva gola uz asistenciju. Uzde momčadi prepustio mu je i Burićev prethodnik Siniša Oreščanin koji ga je i uveo u prvu momčad, ali kod Tudora se sve promijenilo. Promijenio je formaciju i u sredini, uz Hamzu, forsirao Stanka Jurića ili Jradija, a drugi najvrjedniji (1.80 mil. eura) nogometaš Hajduka ispao je iz svih planova. I to u razdoblju kada Hajdukova igra baš i nije na nekoj bajnoj razini...</p><p>Nejašmić je tip igrača koji baš i nije predviđen za Tudorov sustav 3-5-2. Riječ je o nogometašu koji izvrsno čita igru i ima sjajne duge lopte, ali manjak agresije i brzine faktori su koji su ga 'bacili' na klupu.</p><p>Neke utakmice je gledao s tribina, a uspjeh bi bio kada bi uopće završio na popisu za utakmicu. I tako osam puta.</p><p>Nakon prve utakmice u proljetnom dijelu sezone protiv Varaždina, kada je Nejašmić ostao na klupi, njegov otac i menadžer, također Darko Nejašmić, navodno je zatražio razgovor s Tudorom. Nakon toga pojavile su se priče kako Nejašmić odlazi u Olimpiju na posudbu, ali sve je stopirao Hajduk. Stigle su onda i nove 'pričice' nakon što su Caktaš, Blagaić i Nejašmić, kojima je menadžer Nejašmić stariji, imali virozu i nisu igrali protiv Slaven Belupa u veljači. Tada je i Tudor odlučio progovoriti.</p><p>- Svaki menadžer i menadžerčić brani svoje interese. Prvi put kada vidim takvo nešto, figurativno rečeno, zadavit ću sve koji će staviti osobne interese ispred Hajduka. Jako sam budan. I ja i Stanić i Kepčija, svi smo budni na te stvari, koje su se možda događale u prošlosti, ali više se neće događati - odrješito je odgovorio Tudor.</p><p>Nejašmić se vratio u roster, ali slaba je to radost za nogometaša koji je prije nekoliko mjeseci bio jedan od najbitnijih igrača splitske momčadi, projekt kluba i najvrjedniji eksponat na kojem je cilj bio zaraditi velike novce. Ali kao što to uvijek bijaše, nogomet je varljiv i nepredvidljiv sport, a upravo takva je i karijera mladog Nejašmića...</p>