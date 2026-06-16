24SATA U HRVATSKOM VELEPOSLANSTVU: PLUS+
'Bio sam Ćirin časnik za vezu u Engleskoj. Velike zvijezde MLB-a igrat će bejzbol za Hrvatsku!'
Posjetili smo Pjera Šimunovića, hrvatskog veleposlanika u Washingtonu. Otkrio nam je bejzbolsku ekskluzivu, ali se i prisjetio dana kada je na EP-u 1996. godine u Engleskoj bio s hrvatskom reprezentacijom
Dogovor je bio zakazan za 13 sati, a mi smo se ispred hrvatskog veleposlanstva u SAD-u pojavili 30-ak minuta ranije. I nije bilo nikakvih problema.
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