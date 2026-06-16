24SATA U HRVATSKOM VELEPOSLANSTVU: PLUS+

'Bio sam Ćirin časnik za vezu u Engleskoj. Velike zvijezde MLB-a igrat će bejzbol za Hrvatsku!'

Posjetili smo Pjera Šimunovića, hrvatskog veleposlanika u Washingtonu. Otkrio nam je bejzbolsku ekskluzivu, ali se i prisjetio dana kada je na EP-u 1996. godine u Engleskoj bio s hrvatskom reprezentacijom