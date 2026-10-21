IVICA VRDOLJAK ZA 24SATA: PLUS+
'Bio sam junak Dinama protiv NEC-a, neka sad bude Mišić! Svi osim Belje igraju ispod razine'
Dinamo ima još puno prostora za napredak. Moj gol NEC-u? Mišić je ubacio iz kornera, ja pogodio glavom, priča nam Ivica Vrdoljak
Uh, kad je to bilo, prošlo je već 18 godina. Tad sam bio običan dečko, aktivan igrač, a sad sam sve suprotno. I muž, i otac, i umirovljenik, ha, ha, kaže nam Ivica Vrdoljak (43).
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