Bišćan: Europa je važnija od prvenstva. Nećemo se braniti

Nismo više razmišljali o Aberdeenu nego o Gorici, znali smo da nas čeka teška utakmica. Imali smo dovoljno igrača na terenu kojima je bilo bitno odigrati dobro, rekao je Igor Bišćan u najavi uzvratne utakmice Europske lige koja Rijeku čeka u četvrtak u Škotskoj.

Bišćan je odlučio odmoriti igrače pa je u nedjelju protiv Gorice na teren poslao izmiješan sastav i izgubio. Gorica je bila bolja s 2-0 i tako je Riječanima nanijela prvi ovosezonski prvenstveni poraz. Bodove su ispustili i Hajduk i Dinamo, a Rijeka koja je posljednja igrala svoju utakmicu, imala je priliku preuzeti vodstvo u prvenstvu.

- Nismo razmišljali ni o Dinamu ni Hajduku i o tome da možemo biti prvi, jer još je rano. Gorica se pokazala za nas kao nezgodan protivnik. Previše novih igrača? Moramo uzeti u obzir uzvrat. Europa je u ovom trenutku bitnija nego prvenstvo. Procijenili smo da je pametnije da odmorimo igrače, da budu što spremniji za uzvrat. Svjesno smo preuzeli rizik. U prvom poluvremenu se to nije vidjelo, držali smo utakmicu pod kontrolom, ali poremetio nas je gol pred kraj - rekao je riječki strateg Igor Bišćan u emisiji Pod stijenama Kantride.

Potvrdio je i da je na barem mjesec dana izgubljen važan veznjak Domagoj Pavičić, ali dobra je vijest da će za uzvrat biti spreman Ivan Tomečak koji se ozlijedio u prvoj utakmici protiv Aberdeena.

- Prva prognoza je da Pavičića neće biti minimalno mjesec dana, ne možemo računati na njega za uzvrat. Nije dobro. Tomečak bi trebao biti spreman za četvrtak, a Gorgon je i dalje u laganom procesu povratka. Ne ide kako smo očekivali, oprezniji smo, vidjet ćemo kako će koljeno reagirati, ali nadamo se da će za mjesec dana biti spreman.

'Dat im do znanja da se Rijeka nije došla braniti'

- Nema filozofije, Aberdeen je ekipa koja ne može igrati puno drugačije nego što igra, a ni mi ne možemo puno drugačije od onoga kako inače izgledamo. Utakmica će biti slična kao i na Rujevici, samo je pitanje kako ćemo se mi prilagoditi gostujućem terenu, njihovoj fanatičnoj želji da preokrenu pred svojim navijačima. Bit će to velika borba. Probat će igrati oni i po zemlji, a ne samo dugim loptama. Nije im na Rujevici bilo lako jer smo mi igrali dobro, a oni su stigli nakon teške prvenstvene utakmice u vrućinu, jer oni tamo igraju u idealnim uvjetima. Bio im je to im mali energetski šok - rekao je Bišćan pa nastavio:

- Vjerojatno drugačije igraju u okruženju u kojem su navikli igrati. Bit će to drugačija ekipa s više energije i više čvrstine. Najveći zadatak će nam biti zaustaviti duge lopte i njihova preskakanja igre. Neće oni bit toliko daleko od gola, neće biti jednostavno proći dalje. Svjesni smo da nećemo moći stati ispred gola i braniti se, moramo biti konkretni u svakom pokušaju i izlasku prema naprijed. Moramo se što dalje maknuti od gola. Oni će krenuti žestoko, a mi ćemo morati odgovoriti na to da ih smirimo, a onda biti konkretniji u izlascima pred gol da im damo do znanja da se nismo došli samo braniti.

Pakleni raspored u iduća dva tjedna

Ako sačuva prednost iz prve utakmice, Rijeku idući tjedan čeka utakmica playoffa za ulazak u Europsku ligu. Prije toga za vikend igraju u prvenstvu s Osijekom, a tjedan dana kasnije imaju utakmicu s Dinamom Strašno težak raspored.

- Morat ćemo sve to odraditi, vidjet ćemo kako će taj raspored proći. Čekaju nas teške utakmice, ali to je tako u ovom dijelu sezone kad se borimo za Europu. Treba svaku utakmicu spremiti posebno, dati sve od sebe i onda ćemo i imati šanse da nešto napravimo - zaključio je Bišćan.

Utakmica Aberdeena i Rijeke igra se u četvrtak od 20.45. U prvom susretu Rijeci su slavlje svojim golovima osigurali Čolak i Murić.