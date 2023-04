Bišćan: Neki su jedva disali, a Ljubičića vidim kao veznog...

Dinamo je u 28. kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu 2-1. Igor Bišćan debitirao je na klupi 'modrih'.

'Nismo energetski dobri'

- Teška utakmica, baš teška, takvu smo i očekivali. Dosta dobro smo otvorili, imali nekoliko dobrih situacija, koje smo trebali bolje odraditi, bilo bi nam lakše. A oni su ovako iz prvog dolaska pred gol uspjeli zabiti - rekao je u uvodu Bišćan pa nastavio:

- Na poluvremenu smo uspjeli malo zadržati mirnoću i vjeru, probuditi se, pronašli novu energiju. Potrošili su se maksimalno, teško smo pratili ritam utakmice, nismo energetski izgledali dobro, ali izgurali smo do kraja. Presretan sam, bilo je intenzivno zadnjih dana, velika tri boda, prekrasna atmosfera, svi smo sretni.

Igrači Dinama djelovali su potrošeno. Neki su već u 75. minuti imali ruke na koljenima...

- Vidjelo se da nismo ni blizu optimuma, ali i danas je bilo bitno da smo pokazali karakter, volju, želju, htijenje, dečki su pokazali da im je stalo, nemamo o tome što raspravljati. Nije se tu moglo puno promijeniti, naglasak je bio na tome da moramo vjerovati i da smo to napravili. Mislim tu isključivo na fizičku spremu, ne bih to pripisivao nečemu što je bilo prije, komentiram samo ovu utakmicu.

'Ljubičić je više vezni igrač'

Nastavio je...

- Pali smo, fizički smo se potrošili, neki su jedva disali. Ali, puno toga pozitivnog smo vidjeli, dva mlada igrača su dobila prilike, mali Topić je tek jučer priključen momčadi.

Robert Ljubičić je odigrao u veznom redu, tako će biti i nadalje?

- Danas smo odlučili tako, ispalo je dobro, on je igrač koji je jako dobar na toj poziciji, znali smo da nam treba u sredini terena, jer je Lokomotiva opasna, voli igrati ofenzivno. Odigrao je odlično, vidimo ga u vezi, svima je jasno da je više vezni igrač. Nismo u bajnoj situaciji s kadrom, na knap smo, moguće je da će neke utakmice odigrati i kao lijevi bek - zaključio je Bišćan.

'Ono može obraniti samo Livaković'

Utakmicu je prokomentirao i trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

- Još jedan u nizu poraza od Dinama. Nikako nam Dinamo ne leži. U prvom poluvremenu vodili smo 1-0, ali nismo bili dobro. U drugom smo bili puno bolji, pogotovo u zadnjih 35 minuta. Momčad koja zabije gol više - pobjeđuje.

Lokomotivi je u sudačkoj nadoknadi poništen gol zbog zaleđa...

- Zašto ne vjerovati VAR-u. Nekad ti da, nekad ti uzme - u svom stilu rezonirao je Čabraja.

Sandro Kulenović već nekoliko utakmica ulazi s klupe...

- Dobro smo djelovali. Aliyu je hitriji, brži. Do kraja ima još osam utakmica, Kulenović će se sigurno naigrati.

Uveli ste i juniora Šotičeka. Sjajno je pucao u završnici utakmice, ali Dominik Livaković to je čudesno obranio.

- Udarac je bio sjajan, takav šut u HNL-u može obraniti samo Livaković. Bolje smo djelovali u drugom poluvremenu. Je li Nikola Čavlina to možda mogao bolje kod drugog gola, Lukas Kačavenda nije ispratio... Vaš je jedini cilj tu loptu izbiti ispred napadača. Nažalost, nismo na to izreagirali, bilo je to pomalo nonšalantno - rekao je Čabraja pa podvukao:

- To nam se događa iz utakmice u utakmicu. Varaždin nam je u prošloj utakmici ušao triput u 16 metara i mi primimo gol. Mi stvaramo šanse, a propuštamo ih. Ako toliko promašujete, ne možete očekivati da ćete pobjeđivati.

