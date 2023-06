Dinamovac iznenadio frizurom, Bišćan najavio: Nije loše što nas odmah čekaju dvije s Hajdukom

Dinamo je počeo pripreme za novu sezonu okupljanjem u Zagrebu, Igor Bišćan na prozivci je imao 21 igrača. A reprezentativci su dobili desetodnevni odmor, još se ne zna dokad će trojica s U-21 vrstom imati slobodno, a četvorica igrača na posudbama trebala bi imati novi-stari angažman (Sandro Kulenović u MLS, Marko Tolić u Slovan Bratislvu, Mario Ćuže u Poljsku, Niko Janković u Rijeku).

Kako ste vidjeli završnicu Lige nacija? Dinamo je imao četvoricu reprezentativaca, jedini uz Real Madrid koji je imao toliki broj predstavnika.

- Dobro je komentirati sve što smo vidjeli tamo. To je bilo jako, jako kvalitetno, lijepo i uspješno, drugo mjesto u toj konkurenciji. Ne smijemo zaboraviti da se igralo i prije, imali smo jako tešku grupu. Momčad je ostvarila jako lijep uspjeh. Malo je falilo da to bude idealno i da se osvoji, ali OK, svi skupa možemo biti zadovoljni što su dečki pokazali, posebno mi u Dinamu jer smo imali zavidan broj igrača na završnici. Dečki su konkretnim doprinosom pomogli da se ostvare takvi uspjesi, to nas čini sretnim i ponosnim. Nije to slučajno. Čestitke svima, posebno mojim igračima.

Odradili ste prvi trening, imali na raspolaganju 20-ak igrača. Neki su se vratili s posudbe, neki će tek doći. Kakvu su planovi?

- Planovi su da se s vremenom kompletiramo. Ovih 20-ak igrača je tu, to će izgledati bitno drugačije na kraju priprema. Prvi dan je uvodni trening, vidi se da su dečki motivirani, kao i uvijek, i odradili su dobro. Imamo igrače koji su tu prije bili pa bili na nekim posudbama, imamo one koji su završavali sezonu i jednog novog. Malo šaren kadar, ali u ovoj je fazi najvažnije da se dobro radi, da se nitko ne ozlijedi, da jednom, kad se kompletiramo, budemo u dobrom stanju.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ovaj tjedan ste u Zagrebu, a idući krećete u Sloveniju, gdje ćete odigrati tri prijateljske utakmice. Prije njih, jedna utakmica u Dugom Selu.

- Specifičnost je priprema, nije to klasičnih šest ili sedam tjedana, nema vremena za to. Kako će se priključivati igrači, tako ćemo ih uključivati u rad, zato je dosta specifično. Četiri utakmice, prva je ovdje, nakon toga idemo na glavni dio priprema u Sloveniju. OK, nema tu neke prevelike filozofije kad su pripreme u pitanju. Bit će napornog rada i utakmica, treba to uokviriti da igrači budu u optimalnom stanju kad bude prva natjecateljska utakmica, da mogu pružiti ono što objektivno mogu da bismo izgledali dobro na terenu.

Prvo pojačanje Maxime Bernauer odradio je prvi trening u Maksimiru, kako ste ga vidjeli i kakva je situacija po pitanju odlazaka i dolazaka?

- To je teško predvidjeti, znamo da će se to događati. Što se tiče njega, OK, s pozitivnim nestrpljenjem ja i momčad čekamo igrača da vidimo o komu se radi. Sigurno će mu trebati par dana da se adaptira na rad, kao i drugima, da prođe prvi umor i upozna se sa suigračima. Osim toga, jezik je mala barijera u smislu brže adaptacije, ali vjerujem da će uz pomoć dečki koji su jako otvoreni to kratko trajati. Moramo napraviti sve da iz njega izvučemo najbolje i vjerujem da će biti dobar za nas.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo otvara sezonu s dvije utakmice protiv Hajduka.

- Malo specifično. Ha, što u neku utakmicu nije loše. Te utakmice će ući u fond onih ne baš pripremnih, ali onih u kojima ćemo puno više saznati o svojim igračima, o trenutačnom stanju i formi prije najvažnijeg što nas čeka, a to su kvalifikacijske utakmice za europska natjecanja. S te strane ćemo moći dobiti konkretniju sliku o trenutačnim mogućnostima. A ovo sve drugo bi bilo isto i da nije Hajduk, maksimalno ćemo se pripremit da dočekamo početak prvenstva što je moguće bolje.

Dinamo će u srijedu saznati prvog protivnika u Ligi prvaka, nositelj je u drugom pretkolu. Imate li kakvih želja?

- Od tih osam ili koliko protivnika ima nekih koji su bolji i koje ne bi bilo loše izbjeći. Ali generalno, mi smo među najboljima ili najbolji i nitko ne bi sigurno ne bi htio dobiti nas. Mi ćemo se koncentrirati na sebe u najvećoj mogućoj mjeri, a kad saznamo ime protivnika, onda ćemo se pripremiti na njih.