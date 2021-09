Nakon uspješno odrađenog rujanskog ciklusa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, Hrvatsku U-21 u listopadu očekuju novi izazovi. Nakon dvije uvodne pobjede protiv Azerbajdžana i Finske, mini 'vatreni' će 8. listopada u Varaždinu ugostiti Norvešku u trećem kolu kvalifikacija, a četiri dana kasnije u Sumgayitu čeka ih revanš protiv Azerbajdžana.

Izbornik Igor Bišćan je objavio popis igrača na koje računa za predstojeći ciklus. U odnosu na popis u kolovozu, Bišćan je zvao bivšeg igrača Hajduka Antu Palaversu koji igra jako dobro u belgijskom Kortrijk, a poziv su zaslužili Šibenikov Niko Rak te mladi veznjak Dinama Jakov Anton Vasilj koji nastupa za drugu momčad, a ima tek jedan nastup za prvu ekipu. Na popisu ovaj put nema Adriana Libera, Ivana Dolčeka te Josipa Stanišića koji je priključen A reprezentaciji. No u prošlom ciklusu on nije ni zaigrao za mlade zbog ozljede.

Hajdukovu čast opet brane Marin Ljubičić i David Čolina, Dinamo ima šest igrača, Rijeka dva, a Osijek niti jednog.

Hrvatska U-21 reprezentacija okupit će se u Zagrebu 4. listopada, a trenirat će u Velikoj Gorici do odlaska u Varaždin dan uoči utakmice.

- Očekuju nas dvije vrlo važne utakmice, od kojih se ona prva protiv Norveške nameće kao vrlo zahtjevna. Norvežani, naime, uz Austrijance, slove kao naši najveći konkurenti u skupini. Pobjeda Norvežana u međusobnom susretu s Austrijom u rezultatskom je smislu bila izraženija, no što su to pokazala događanja na terenu. Austrijanci su bili bolji i konačni rezultat mogao je biti potpuno drukčiji. Vjerujem, međutim, u našu momčad, znam koliko vrijedimo i nadam se da ćemo to opravdati u Varaždinu. Što se utakmice s Azerbajdžanom tiče, kvaliteta jest na našoj strani, ali pristup igrača mora biti na najvišoj razini. Samo u tom slučaju možemo računati na pobjedu.

Popis mlade reprezentacije:

Vratari: Dominik Kotarski (Gorica), Ivor Pandur (Hellas Verona), Nikola Čavlina (Dinamo).

Braniči: Boško Šutalo (Hellas Verona), David Čolina (Hajduk), Bartol Franjić (Dinamo), Mario Vušković (HSV), Krešimir Krizmanić (Gorica), Josip Šutalo (Dinamo), Hrvoje Smolčić (Rijeka), Nikola Soldo (Lokomotiva).

Vezni: Jurica Pršir (Gorica), Luka Sučić (RB Salzburg), Martin Baturina (Dinamo), Marko Bulat (Dinamo), Ante Palaversa (Kortrijk), Niko Rak (Šibenik), Jakov-Anton Vasilj (Dinamo).

Napadači: Antonio Marin (Šibenik), Stipe Biuk (Hajduk), Denis Bušnja (Rijeka), Lukas Kačavenda (Lokomotiva), Marin Ljubičić (Hajduk), Roko Šimić (Liefering).