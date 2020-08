Što HNS zna, a mi ne znamo: Moro je već u Dinamo Moskvi

<p>Nakon što je ranije istog dana popis za seniorsku reprezentaciju za utakmice Lige nacija objavio Zlatko Dalić, svoje izabranike otkrio je i izbornik hrvatske U-21 nogometne reprezentacije<strong> Igor Bišćan</strong>.</p><p>Taj popis odnosi se na kvalifikacijske utakmice za U-21 Europsko prvenstvo. Utakmice se igraju u rujnu, a na popisu su se našla 23 igrača.</p><p>Od golmana Bišćan je odabrao Adriana Šempera, Ivana Nevistića i Dominika Kotarskog.</p><p>U obrambenom dijelu momčadi su Borna Sosa, Boško Šutalo, Bruno Bogojević, David Čolina, Joško Gvardiol, Marin Šverko, Martin Erlić, Daniel Štefulj i Mario Vušković.</p><p>Vezni red izuzetno je jak, a tu su se našli Luka Ivanušec, Nikola Moro, Lovro Majer, Kristijan Bistrović, Ivan Lepinjica, Mihael Žaper i Darko Nejašmić.</p><p>Bišćan je pozvao četiri napadača, a na popisu su Sandro Kulenović, Mario Ćuže, Ivan Dolček i Petar Musa.</p><p>Poznato je i ime sedmorice igrača koji su dobili pretpoziv. To su Antonio Marin, Ivan Posavec, Dario Vizinger, Ivan Brnić, Marko Đira, Leon Kreković i Josip Šutalo.</p><p>Zanimljivo je kako je HNS pokraj imena Nikole More napisao kako ovaj igra u moskovskom Dinamu, a još nije poznato kako je veznjak potpisao ugovor s tim klubom. Ipak, potom su maknuli objavu na Twitteru u kojoj je to pisalo.</p><p>Ova momčad prvu utakmicu odigrat će 3. rujna, kada će na stadionu NK Varaždin ugostiti Grčku. Slijedi gostovanje u Češkoj, s kojom će se mladi Vatreni susresti 7. rujna.</p><p>Na popisu bi se vjerojatno našao i Domagoj Bradarić, međutim on je zbog crvenog kartona na zadnjoj utakmici protiv Češke.</p>