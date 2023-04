Bišćan: Nemamo ovo što Poljud ima. Koliko je Dinamo velik znat ćemo kada se napravi stadion

Hvala na čestitkama. Bod je dovoljan da matematički to završimo. Naravno da smo sretni, čestitam svima u kubu koji su dali doprinos. Moj stožer i ja smo tu nekih mjesec dana, bilo je puno toga i prije odrađenog. Čestitke svima koji su sudjelovali u uspjehu na novom naslovu prvaka. Svima u klubu i upravi. Svim navijačima i svima koji vole Dinamo. I onima koji su najvažniji, koji su to izborili, a to su igrači. Ovaj period od kada sam ja tu oni su fenomenalni. Pokazali su da su s pravom i zasluženo prvaci. I jedna ovakva utakmica danas je isto tako pokazatelj da su odigrali ozbiljno, onako kako smo se dogovorili. Na kraju krajeva, jako smo sretni jer idemo kući u Zagreb s novom titulom, rekao je trener Dinama Igor Bišćan nakon remija s Hajdukom na Poljudu 0-0 poslije kojeg su 'plavi' potvrdili novi, 24. naslov hrvatskog prvaka.

Dinamo je u derbi s Hajdukom ušao u nešto promijenjenom sastavu. Priliku je dobio mladi Fran Topić, a na stoperu je zaigrao Stefan Ristovski.

- To su bile neke promjene u odnosu na prethodne utakmice. Ristovski je bio fenomenalan. Mislim da smo bili na neki način primorani poštedjeti Dinu Perića koji zadnjih par utakmica igra sa zdravstvenim problemima i nismo ga mogli na ovakvoj utakmici staviti u dodatne probleme. Morali smo se odlučiti na nešto drugo. Rile je bio fenomenalan i to je logična zamjena. Moharrami je pokrio poziciju koju inače pokriva. Mali Topić, kao što sam rekao i prije utakmice, zaslužuje povjerenje i šansu. To je danas i pokazao. Odigrao je sasvim korektnu utakmicu, s obzirom da mu je to prvi start za Dinamo, pred punim Poljudom... Naznačio je da bi to mogle biti vrlo zanimljive stvari za njega u nastavku karijere.

Je li bila intencija da igrate na "nulu", ili je tako utakmica krenula?

- Nismo mi bili ti koji smo trebali gurati utakmicu u tom smjeru. Treća utakmica u sedam dana, ni mi ni Hajduk nemamo preveliki roster da bi se mogli osvježiti. Mi smo se orijentirali na čvrsti blok i da kroz posjed pokušamo isfrustrirati Hajduk da nam ostavi prostor između linija i u međuprostorima. Smirili smo utakmicu, nije bilo puno prilika, neutralni ljubitelji nogometa neće biti zadovoljni, ali bio je to discipliniran nogomet, mi smo došli ostvariti svoj cilj.

Foto: Sofascore za 24sata

Četvrta utakmica bez primljenog pogotka.

- Nije tajna da sam ja trener koji jednostavno voli igrati ozbiljno discipliniranu igru. Da ne ispadne da je to nekakva predefenzivna orijentacija, ali to su neke osnove nogometa na ozbiljnom nivou. Sve drugo je nešto što donosi dodatnu vrijednost. To su dečki vrlo brzo shvatili. I nisu ovi rezultati i pobjede bez primljenog gola slučajne. Pokazuje se iz iskustva da ekipe koje žele pobjeđivati ne smiju primati puno golova. I mi smo takvi u zadnje vrijeme i rezultati su tu. To je nešto na čemu ćemo raditi i dalje.

Topiću je upravo Bišćan dao priliku. Imali još mladih igrača koji će u narednim tjednima dobiti šansu?

- Sasvim sigurno da hoće. Iz tog razloga bilo je jako važno da što prije osiguramo naslov. Iskoristili smo prvu priliku. U idućim utakmicama će i mlađi i ovi drugi kojima trebaju minute dobiti određenu minutažu. To je nešto što me veseli. Pa i da ja vidim tko od njih što može. Sigurno da može. Mali Topić je primjer, ima kvalitetu i to se na treninzima vidi. Sada je pitanje da mi njima omogućimo da pokažu najbolje od sebe i mislim da hoćemo. Mali je bio jako dobar, ako uzmemo da su okolnosti bile takve, da je igrao protiv čvršćih, jačih igrača, bilo je tu situacija da izgubi hrabrost, dobio je batine ali je i dao, skakao je i borio se, namjestio neke šanse... Možemo biti sretni što je on takav za klub.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Je li to naznaka da Drmić neće igrati, a Petković da je na izlaznim vratima?

- Nema potrebe da vam odgovaram ako vi sve znate. Nitko ne ide ća, niti odluka da igra Topić nešto znači. Josip je odradio pošteno svoju minutažu, u ovakvoj utakmici htio sam dati do znanja da mi moramo biti klub koji vjeruje i može podržati mladog igrača. Ako su drugi ozbiljni onda i mladi mogu ovako startati. Ideš u vatru i igraš, svi smo mi tako postali igrači i pokazali kvalitetu.

Kako ste vi proživljavali derbi?

- Derbi u Splitu je poseban trenutak hrvatskog nogometa, svi to znamo i svi će reći isto. Nažalost, u Maksimiru ne možemo ovako doživjeti atmosferu. Nekad, na starom stadionu je bila druga priča.... Kroz misli ti prolaze lijepi trenuci, a kad završi ovako je još bolje. Nije floskula, kad sjedneš na klupu voljenog kluba je velika stvar, a kad osvojiš naslov, vidiš sreću na licima igrača... To je to.. Lijepa večer za nas.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Gdje bi ova titula bila na ljestvici vaših uspjeha?

- Ima posebno mjesto, svaki novi naslov je najjača emocija i poseban osjećaj u tom trenutku. Kad sam preuzimao momčad svakakvi scenariji su mi prolazili kroz glavu. Sada sam zadovoljan, na miru sam sa sobom, nisam ništa pokvario. Osjećaj je lijep, ali Dinamo je Dinamo, nema puno vremena za slavlje. Komplicirana vremena, moramo se posložiti da Europu dočekamo spremni.

Vjerujete li u priču da Dinamo ima podršku kao Hajduk?

- Dinamo neće imati ovakvu podršku dok se ne napravi novi stadion. Bez toga mi nikad nećemo biti ni blizu, a s tim ćemo vidjeti koliko je Dinamo veliki klub. Ja sam uvjeren kad se to desi da ćemo mi Zagrepčani i svi koji vole Dinamo pričati o tom ambijentu. Ono nema veze s ambijentom kakav je ovdje...

Koliko su igrači slobodni?

- Do srijede je fešta, ništa nije bilo planirano. Ne volim planirati unaprijed, bili smo oprezni s majicama, ali nagovorili su me. Dečki su zaslužili da se provedu. Dali su sve od sebe, pokazali da im je stalo i neka se zabave.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koji je idući korak, kakav Dinamo vidite u idućoj sezoni?

- Očekujemo ozbiljan Dinamo, ovisit će puno o dolascima i odlascima. Svjestan sam i ja i svi u klubu da bi trebalo biti bolje, ako želimo, a želimo igrati skupine europskih natjecanja. Moramo tražiti više, baza je tu, mentalitet pobjednički je tu, iskustva ima dovoljno, ovakve predstave moraju biti konstantne i na to se treba nadograđivati češći izlazak u presing, dubina, igra prema naprijed...

Slijedi Osijek koji se diže pod novim trenerom Stjepanom Tomasom.

- Pobjeda nakon dugo vremena sigurno će pozitivno utjecati na njih. Ali mi smo prvaci i s tim gardom i mentalitetom ćemo ići tamo i odigrati najbolje što možemo. Sigurno da će biti nekih promjena, ali cilj ostaje isti.

