Bišćan: Ne može na nas utjecati jedan loš rezultat! Ali treba biti oprezan, vrag nikad ne spava...

Nakon poraza od Hajduka koji je uzburkao navijače Dinama, 'modri' su se vratili na pobjednički kolosijek uvjerljivom 4-0 pobjedom na Maksimiru nad kazahstanskim prvakom Astanom u 2. pretkolu Lige prvaka. Trener Igor Bišćan imao je dosta razloga za zadovoljstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Astana 4-0

'Bitno je bilo vratiti se nakon Hajduka'

- Pridružujem see čestitkama svojoj momčadi. Odigrali su odličnu utakmicu. Dosta smo od prve minute pokušavali, nismo odustajali, da predahu i kako je vrijeme odmicalo bili smo sve opasniji. Kad smo zabili prvi, dodatno smo živnuli i na kraju bili dosta efikasni. Mogli smo još zabiti, ali ne treba biti prezahtjevan. Bilo je bitno nakon Hajduka vratiti se na pobjednički put i to smo uspjeli - rekao je trener Dinama za Maxsport.

'Modri' su jednom nogom već zagazili u 3. pretkolo gdje čeka AEK iz Atene. No, Bišćan upozorava...

- Mi koji smo prošli dosta znamo da treba biti oprezan jer vrag nikad ne spava. Treba ići tamo i biti spreman odigrati kvalitetnu utakmicu. Drago mi je da su dečki pokazali kvalitetu i da jedan loš rezultat ne može utjecati na nas. Zasad to funkcionira, sigurno ćemo tražiti još nekolicinu igrača u rotaciji. Bit će velika potrošnja, nećemo moći to izgurati s 11, 12, 13 igrača... Fizički izgledamo sve bolje i bolje, ima još prostora za napredak, ali smo zadovoljni.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mihajličenko debitirao...

Rezultat nas je poslužio, da ga publika vidi, odradio je pola treninga, imat ćemo koristi od njega. Trebat će i njemu treninga i utakmica. Kaneko je s nama, trenirao je ujutro. Neće imati pravo nastupati u uzvratu, ali vjerujem da će biti veliko pojačanje za Dinamo.

Bišćan: Neću komentirati AEK

Luka Ivanušec odigrao je čudesnu utakmicu i zabio tri gola.

- Jako sam sretan zbog njega, još jednom je pokazao o kakvom se igraču radi. Rekao sam puno prije što mislim o njemu, on to potvrđuje iz utakmicu u utakmicu, igrač reprezentativnog kalibra, to je dovoljno reći.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

AEK čeka u 3. pretkolu Lige prvaka.

- Neću to komentirati, ništa unaprijed ne zaključujemo. Igrao sam utakmice u kojoj se trebala stizati prednost, nekada je otišlo i na drugu stranu.