Bišćan: Želim da mi Rijeka igra poput Atletico Madrida i Cityja

Igor Bišćan naslijedio je Matjaža Keka, koji je pet i pol godina uspješno vodio Rijeku u HNL-u, ali i europskim dvobojima. Igor se brzo bacio na posao, već je odradio prvi trening i sretan je što je u Rijeci:

- Dojmovi su pozitivni od prvog trenutka, i s vodstvom kluba i s igračima. Odradili smo prvi trening, nije nam puno trebalo da uspostavimo kontakt, sad će sve ići jako brzo. Nisam previše razmišljao u vezi dolaska, Rijeka je već nekoliko godina ozbiljna priča, koja je izrasla u ozbiljan, europski klub. Bio sam u specifičnoj situaciji s već potpisanim ugovorom, ali zaključio sam kako je ovo bolje za mene - rekao je u intervjuu za službenu Facebook stranicu kluba.

Borba za vrh

Armada mu nije zaboravila nedolično slavljenje gola prije 20 godina dok je igrao za Dinamo, kada je bila 'ljuta' borba za naslov prvaka:

- Bilo je to prije 20 godina, bile su velike tenzije, a ja sam bio klinac. Svi smo bili klinci, 'napaljeni' na nogomet. Ispričao sam se i, iz današnje perspektive kao trener, ne bih volio da moj igrač tako diže tenzije. Ono što dolazi s tribine mora se prihvatiti tako kako je, to je dio nogometa. Što je bilo, bilo je. Sve one koji imaju negativno mišljenje o meni pokušat ću razuvjeriti radom.

- Želim da Rijeka i ove sezone bude u vrhu, mislim da ima kvalitetu i da to zaslužuje. Vjerujem da mogu izvući Rijeku iz krize, stabilizirati se i krenuti u borbu za prve pozicije - poručio je novi trener.

O svom prethodniku, najuspješnijem treneru u povijesti Rijeke, ima samo riječi hvale:

- Kek je osvojio sve što je mogao, ostavio je velik trag u klubu i gradu i bit će ga teško naslijediti, ali nema potrebe time se opterećivati.

Kao Klopp i Simeone

Ubrzo nakon kraja igračke karijere postao je trener, a kao i većina, inspiriraju ga najveći majstori u tom poslu:

- U trenerske vode odvela me znatiželja. Mislim da je to logičan put, kako su drugi mene učili, mislim da bi i ja to mogao raditi, prenositi znanje na druge. Zasad je dobro, nadam se da će tako i ostati. Svi bi voljeli da im ekipe imaju energiju kao Kloppove i Simeonove, kvalitetu i lepršavost Guardiole ili Sarrija. Žustrina, htijenje, sa žarom i emocijom, to je misao vodilja.

Igor Bišćan odaje dojam ozbiljnog čovjeka, fokusiranog na posao i zadatak pred njim:

- Možda ostavljam ozbiljan dojam, ali i ja sam osoba koja se voli smijati, zabavljati, ali u poslu treba biti odmjeren - zaključio je Bišćan. Prvi ispit na klupi Rijeke očekuje ga 19. listopada protiv Intera iz Zaprešića.