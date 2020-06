Biserka će ispuniti želju Noleta! 'Rekao je doći na Baldekin. Ne uspije li, upoznat ću ga u Zadru'

<p><strong>Novak Đoković</strong> nalazi se u Zadru u sklopu "<strong>Adria Toura</strong>", trebao bi posjetiti Šibenik, a ondje upoznati i majku Dražena Petrovića, gospođu Biserku, te se nakloniti najvećem hrvatskom košarkašu, posjetiti njegov spomenik na Baldekinu i stan, odnosno, spomen sobu u Preradovićevoj ulici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godišnjica Draženove smrti</strong></p><p>- Istina je, takav je bio plan. Iskrsnulo je nešto, tako su meni javili. Novak je imao neke druge obaveze pa sada čekam što ćemo dogovoriti. Ako ništa drugo, ne dođe li do petka on u <strong>Šibenik</strong>, idem ja u <strong>Zadar </strong>- nasmijano nam je ispričala Biserka Petrović i potvrdila kako njena izjava da 'u Novaku vidi Dražena' nije bila floskula. </p><h2>Htio doći i ranije u Zagreb</h2><p>- Svi sportaši su veliki ljudi, ja ih tako gledam. Oni dijele svoje bogatstvo s drugima, oni ga ne čuvaju za sebe. Svaki put kada Novak pobijedi, naš mu muzej pošalje čestitku mailom. To činimo i s drugim sportašima, našim rukometašima, nogometašima, ma svima. To radim zato što na sport ne gledam odvojeno, ne gledam samo na košarku ili samo na tenis, gledam na sve zajedno kao cjelinu i tako učim sve koji rade kod nas u muzeju. To će tako biti dok sam ja živa, a poslije... - pojasnila nam je i dodala kako je Novak već htio posjetiti i sam Muzej Dražena Petrovića u Zagrebu, ali ga je zaustavila epidemija korona virusa, ali i razorni potres koji je pogodio glavni hrvatski grad.</p><h2>Proširenje muzeja</h2><p>Osim njegovog dolaska epidemija i potres su zaustavili i proširenje muzeja. </p><p>- Bit će proširenje, to nam je u planu. Samo evo sad smo svi stali, ne samo mi, nego i drugi, ali moramo se vratiti u život, moramo raditi dok smo na nogama i na ovome svijetu. </p><h2>'On i Dražen su najjači na Balkanu'</h2><p>- Kad vidim Novaka, vidim Dražena. Đoković kao da je izašao iz moje kuće, teško mi je kada je ozlijeđen, kada se loše piše o njemu. I Đoković, poput mog sina, daje sve od sebe na terenu. Njih dvojica su najjači sportaši na Balkanu u povijesti - rekla je Biserka o Novaku prije nekoliko mjeseci za Kurir.</p><p>- Naravno, laska mi ovakva Biserkina izjava i zahvalio bih joj od srca što je rekla tako lijepu stvar. Ja se nadam da ćemo se uskoro imati prilike upoznati, kad već do sada to nismo uspjeli - odgovorio joj je Đoković pa dodao:</p><p>- Jedan od filmova koje sam najemotivnije doživio je 'Nekoć braća', gdje je Biserka davala intervju, kao i Draženov brat. Tu je Divac poslije 20 godina išao u Zagreb i tu se dokazalo i pokazalo koliku moć sport ima u pomirenju ljudi i naroda. Mnoge rane od teških ratova koji su zadesili našu regiju još su svježe, ali mislim da su sport i glazba među stvarima koje povezuju ljude. Od srca bih zahvalio gospođi Petrović - završio je Đoković za Kurir.</p><p> </p>