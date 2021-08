Moram sam sa sobom riješiti neke stvari i promijeniti ih. Ako nastavim dalje moram sigurno mijenjati stvari, pogriješio sam. Moram shvatiti da sam napravio pogreške i ispraviti ih, govorio je tako izbornik Zlatko Dalić nakon poraza od Španjolske u osmini finala Eura.

Izbornik Hrvatske cijelo ljeto je imao za analizu pogrešaka, a onda iznenadio s popisom za rujanske kvalifikacije. Bilo je to najneizvjesnije iščekivanje popisa jer je bilo jasno kako se spremaju velike promjene. Ante Rebić je sam sebe prekrižio s onom famoznom objavom na Instagramu gdje je prozvao Dalića, no popis je iznenađujuće osvanuo bez Brune Petkovića. Izbornik će se ovaj put u napadu osloniti na Antu Budimira i Antonija Mirka Čolaka koji igra u strašnoj formi.

- Moja odluka i izbor napadača bili su Budimir i Čolak i to je odluka iza koje stojim. To ne znači da Petković i drugi igrači neće biti na popisu u sljedećem ciklusu. Ovo je sad moj izbor i moj odabir. Moja odluka. Razmišljao sam puno, analizirao i tako odlučio. Nitko nije otpisan, nikome nisu zatvorena vrata. Ako igrači svojom formom, ponašanjem i pristupom zasluže dres reprezentacije, ja ću ih zvati. Nikome nisam zatvorio vrata. Nemam dileme da ovaj popis neće ispuniti sve što želimo - kazao je Dalić u razgovoru za Novu TV.

Hrvatsku u rujnu čekaju susreti protiv Rusije, Slovačke i Slovenije u samo sedam dana, a okupljanje je zakazano za 30. kolovoza u Moskvi, samo dva dana uoči utakmice protiv Rusije. Vremena za pripremu na treninzima i taktiziranje nema puno pa će se morati osloniti na druge 'alate'.

- Najteži dio kvalifikacija. Tri teške utakmice, moram biti pravi. Ovo je popis za koji mislim da je kvalitetan, da može napraviti dobar rezultat. Svi se moramo resetirati, kreće novi ciklus sa svježim snagama. Pred nama je dosta zahtjevan period. Težak ciklus, skupljamo se u ponedjeljak u Moskvi, igramo u srijedu, čeka nas Rusija s novim izbornikom, puna je motiva i ambicija. Imaju desetak novih igrača. Bit će motiviranih. Nema vremena, ali radimo na tome, igrači će dobiti ono što mi želimo odigrati. Nama je cilj da osvojimo što više bodova, potrebno nam je 14 ili 15 bodova koji će nas dovesti do Katara. Cilj je osvajati bodove, a proći neporažen na prva dva gostovanja. Moj je plan osvojiti 14 ili 15 bodova. Kako će to biti, ne znam. Bitno je da se mi plasiramo u Katar.

Novitet na izbornikovom popisu je i debitantski poziv Borni Sosi. Sosina priča je poznata, uoči Europskog prvenstva odlučio je igrati za njemačku nogometnu reprezentaciju, no zbog previda 'elfa' ostao je bez te mogućnosti. U trenutku kada je zaigrao za hrvatsku U-17 morao je imati njemačko državljanstvo čime bi kasnije kupio ulaznicu za seniorsku vrstu Njemačke. Igrač Stuttgarta je tek ove godine dobio državljanstvo.

U konačnici se ispričao hrvatskoj javnosti, Dalić je rekao kako u budućnosti računa na njega, a taj trenutak je očito došao već sada.

- Pričao sam sa Sosom još prije i sada nedavno. On je napravio jednu grešku, imao je težak period, izvukao se još jači i kvalitetniji. To pokazuju njegove igre. Hrvatska se nema pravo odreći nekog igrača. Znam da će biti dosta polemika oko toga, ali svaki mladi čovjek zaslužuje šansu. On je priznao pogrešku i ispričao se. Mjesto mu je u reprezentaciji.

Hrvatski reprezentativni nogomet ne mora strahovati za budućnost, na terenima diljem Lijepe naše svakodnevno rastu neki “novi klinci”. Joško Gvardiol već je s 19 godina ozbiljno zagazio u A reprezentaciju, ona se smiješi i drugim talentima poput Majera, a stižu nam i oni još mlađi aduti kao što su Biuk, Bulat ili Vušković.

A Hrvatska će, sada je već sasvim jasno, novi priljev kvalitete i talenta opet dobiti iz - dijaspore. Dapače, hrvatska reprezentacija već godinama nije izvan granica pronašla prave adute, zadnji “jackpot” uhvatili smo još 2007. godine kada je za Hrvatsku počeo igrati Ivan Rakitić.

Mladi Josip Stanišić je prije nekoliko dana debitirao za Bayern München protiv Borussije M. (1-1) i definitivno je jedan od igrača na koje će Dalić računati u budućnosti. No, tek mu je 21 godina pa će prvo krenuti s Hrvatskom U-21 reprezentacijom. Osim njega, tu je i nogometaš Borussije Dortmund Marco Pašalić (20) te dijamant Red Bull Salzburga Luka Sučić koji je dobio Dalićev pretpoziv. Riječ je o talentiranim igračima koji bi u budućnosti mogli biti nositelji naše reprezentacije.

- Pojavilo se nekoliko mladih igrača koji su u Dijaspori i imaju dvojno državljanstvo. Mi moramo sve napraviti da oni igraju za nas. Tu mislim na Stanišića, Sučića i Pašalića u Dortmundu. Poduzeli smo korake oko toga, vjerujem i koliko znam izabrali su Hrvatsku. Stanišić je počeo u Bayernu, odigrao je tek jednu utakmicu, ali ako nastavit u takvom ritmu, sigurno je zanimljiv A reprezentaciji, Sučić je dobio pretpoziv i oba će biti na popisu mlade reprezentacije. Treba samo skupiti hrabrosti i dati im šansu, vjerujem da će izabrati Hrvatsku, to ćemo već ovaj tjedan riješiti - zaključio je Dalić.

Hrvatska je u ovome trenutku prva u svojoj skupini sa šest bodova, a nadamo se kako će tako ostati i nakon rujanskih utakmica u kvalifikacijama za SP. 'Vatreni' novi ciklus otvaraju 1. rujna u gostima protiv Rusije, a samo tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući dvoboj protiv Slovačke. Rujanski dio kvalifikacija zaključit ćemo 7. rujna u Splitu protiv Slovenije.