Bivša borkinja objavila fotku golih grudi pa je sve izbrisala: 'Najljepša si, ali ne treba ti to'

Gina Carano (38) zadnju je borbu odradila prije 11 godina, a nakon toga se prebacila na glumačku karijeru. Glumila je u 'Deadpoolu' i još nekim popularnim filmovima, a na Instagramu je objavila 'topless' fotografiju

<p>Nekoć je bila najpopularnija svjetska borkinja, ali ju je u sportsku mirovinu poslala <strong>Cris Cyborg</strong> (34) koje je tad osvojila naslov u Strikeforceu, a njezinu titulu popularnosti preuzela <strong>Ronda Rousey </strong>(33). <strong>Gina Carano</strong> (38) danas je glumica, a na društvenim ju mrežama prati milijun ljudi.</p><p>Na društvenim mrežama objavljuje fotografije ili videozapise filmova odnosno serija u kojima glumi poput 'Mandaloriana' ili njezine prve uloge u 'Fight Girls', no odlučila je napraviti i 'nešto više' te objaviti fotografiju u toplesu. Ta fotografija nije dugo izdržala te je uklonjena sa Instagrama.</p><p>- Sloboda je za mene seksi. Sloboda je za mene toliko seksi da vam to ne mogu ni opisati. Probudite se svakoga dana i osjećate kako možete raditi što god poželite - citirala je Carano pokojnog glazbenika Princea, a naišla je na mnoge pozitivne, ali i negativne komentare prije brisanja objave.</p><p>Dobila je više od 250.000 lajkova, ali 'ukorio' ju je bivši UFC borac <strong>Renzo Gracie</strong> (53).</p><p>- Ti si među najljepšim ženama koje sam ikad vidio. To te čini jedinstvenom. Ne trebaš porno fotke... Jednostavno je, najljepša si žena koja hoda uokolo - napisao je Gracie.</p><p>Podsjetimo, UFC ju je pozvao na meč protiv Ronde, bio bi to pravi spektakl, ali na kraju je Gina ipak odustala od povratka u kavez.</p>