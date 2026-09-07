Bivši apsolutni vladar Formule 1 opet luduje! Na putovanje ponio pušku, uhitili ga na aerodromu

Bernie Ecclestone, 95-godišnji bivši apsolutni vladar Formule 1, ponovno se našao u središtu pozornosti svjetske javnosti zbog problema sa zakonom. Iako je sport pretvorio u globalni multimilijarderski spektakl, njegovu karijeru i život prate brojne kontroverze, od optužbi za podmićivanje i utaju poreza do šokantnih izjava i najnovijeg incidenta s ilegalnim nošenjem oružja u Portugalu.

Incident s oružjem u Portugalu

Kako piše portugalski Correio de Manha, Ecclestone je priveden nakon što je svojim privatnim zrakoplovom sletio na aerodrom Tires u Cascaisu, nedaleko od Lisabona. Prema navodima istog izvora, policija je tijekom kontrole pronašla pušku u njegovu posjedu.

Ako se informacije pokažu točnima, ovo nije prvi put da se Ecclestone našao u sličnoj situaciji. Prije četiri godine priveden je u Brazilu nakon što je kod njega pronađeno vatreno oružje dok se ukrcavao u privatni zrakoplov kojim je trebao otputovati prema Švicarskoj. Ovoga puta navodno je zadržan upravo na aerodromu Tires, gdje je njegov privatni avion sletio u blizini portugalske prijestolnice.

Foto: Hasan Bratic/SIPA

Stvaranje carstva Formule 1

Nakon što je odustao od vozačke karijere, Ecclestone se posvetio menadžerskim i poslovnim vodama. Upravljao je karijerama vozača poput Stuarta Lewis-Evansa, čija ga je smrt nakon nesreće 1958. duboko potresla i privremeno udaljila iz sporta. Ključni trenutak dogodio se 1972. godine kada je za 100.000 funti kupio momčad Brabham. Pod njegovim vodstvom, tim je doživio procvat, a Brazilac Nelson Piquet osvojio je dva naslova svjetskog prvaka (1981. i 1983.).

Ipak, Ecclestoneov najveći genij nije bio u vođenju tima, već u prepoznavanju komercijalnog potencijala sporta. Kao jedan od osnivača Udruge konstruktora Formule 1 (FOCA), preuzeo je kontrolu nad pregovorima o televizijskim pravima kasnih 1970-ih. Centraliziranjem prodaje TV prava stvorio je model koji je Formulu 1 pretvorio u globalnu franšizu vrijednu milijarde dolara, a sebe u jednog od najmoćnijih ljudi u svijetu sporta. Tim Brabham je prodao 1988. za više od pet milijuna dolara, a na čelu Formule 1 ostao je sve do 2017., kada je američka tvrtka Liberty Media preuzela sport za osam milijardi dolara, nakon čega je smijenjen s pozicije izvršnog direktora.

Kontroverze, porezna prijevara i buran privatni život

Ecclestoneov je život obilježen kontroverzama. U listopadu 2023. priznao je krivnju za poreznu prijevaru pred sudom u Londonu jer nije prijavio više od 400 milijuna funti imovine u Singapuru. Kako bi izbjegao zatvor, pristao je na nagodbu s britanskim poreznim vlastima tešku gotovo 653 milijuna funti te je dobio uvjetnu kaznu od 17 mjeseci. Prije toga, 2014. godine, platio je 60 milijuna funti za okončanje suđenja za podmićivanje u Njemačkoj.

Poznat je i po šokantnim izjavama, poput one da bi "primio metak" za Vladimira Putina ili komentara da su "u puno slučajeva crnci veći rasisti od bijelaca". Privatni život također mu je bio buran. Ženio se tri puta, a razvod od druge supruge, bivše hrvatske manekenke Slavice Radić, navodno ju je obogatio za više od milijardu dolara. Iz tog braka ima kćeri Tamaru i Petru. Njegova sadašnja supruga je Brazilka Fabiana Flosi, 46 godina mlađa, s kojom je 2020. u 89. godini dobio sina Acea.

*uz korištenje AI-a



