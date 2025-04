Bivši Brozov suigrač: Nemam veze sa švercom kokaina, novac za dugove mi je posudio mafijaš

Radja Nainggolan (36), belgijski nogometaš poznat po dugogodišnjoj karijeri u klubovima poput Rome, Intera i Cagliarija, doživio je ozbiljan udarac pred kraj svoje sportske karijere. Početkom aktualne sezone belgijska policija uhitila ga je u Antwerpenu zbog sumnje na umiješanost u krijumčarenje kokaina.

Inače, upravo je ta luka poznata kao “kokainska prijestolnica Europe” preko koje se na Stari kontinent godišnje dopremi najveća količina droge. Vijest o Nainggolanu šokirala je nogometnu javnost, unatoč njegovu imidžu koji je daleko od uzornog nogometaša. Bivši reprezentativac Belgije poznat je po tetovažama, neobičnim frizurama, pušenju i konzumaciji alkohola.

Nainggolan je sada ispričao svoju stranu priče u emisiji Bar Goens na belgijskoj televiziji. U razgovoru je otkrio da su ga financijske teškoće, nastale nakon razvoda i problema s kockanjem, dovele u očajnu situaciju. Zbog ograničenog pristupa vlastitim bankovnim računima, zatražio je pozajmicu od 100 tisuća eura od Nasr-Eddinea Sekkakija, poznatog u belgijskom podzemlju.

Foto: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

- Do toga su me doveli i na to su me naveli troškovi nakon razvoda braka i dugovi u koje sam upao zbog kockanja - rekao je Nainggolan, koji trenutačno nastupa za Lokeren-Temse, klub iz druge belgijske lige.

Sekkaki mu je novac dao u gotovini, a Nainggolan je dug otplaćivao putem bankovnih uplata u iznosima između 5 i 20 tisuća eura, označavajući ih kao ulaganja u građevinske projekte. Belgijski istražitelji, međutim, posumnjali su da se zapravo radi o pranju novca povezanom s krijumčarenjem droge iz Južne Amerike, zbog čega su ga uključili među 18 osoba osumnjičenih u velikoj istrazi.

Nakon ispitivanja Nainggolan je uplatio jamčevinu i napustio pritvor. Iako više nije formalno osumnjičen, i dalje se nalazi pod nadzorom istražnih tijela koja prate razvoj slučaja.