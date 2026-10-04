Nakon debakla 0-7 od Engleske, Dumitru Mitu je zapalio javnost i poručio: reprezentaciju bi trebao preuzeti Željko Kopić
Bivši dinamovac: To se dogodi kad imate gubitnika iz Splita za izbornika. Trenera bez rezultata
Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je pravi šok u Ligi nacija izgubivši na domaćem terenu od Engleske rezultatom 0-7. Ovaj teški poraz izazvao je brojne reakcije u javnosti, a posebno oštar bio je bivši igrač zagrebačkog Dinama Dumitru Mitu (51). On smatra da bi reprezentaciju hitno trebao preuzeti Željko Kopić umjesto trenutačnog izbornika.
Bijes nakon utakmice u Rijeci
Utakmica Hrvatska - Engleska završila je rezultatom koji će se dugo pamtiti kao najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije. Slaven Bilić, koji je preuzeo momčad tijekom ljeta nakon odlaska Zlatka Dalića, odmah se našao na meti snažnih kritika.
Rumunj s hrvatskom putovnicom, koji je osvojio dva naslova prvaka u dresu zagrebačkih "modrih", nije štedio riječi na društvenim mrežama. Posebno ga je zasmetao Bilić kojeg je izravno prozvao zbog njegove igračke prošlosti u Hajduku.
"To se događa kada imate gubitnike iz Splita. Trener bez ikakvih rezultata igdje. Ako se mene pita, najbolji trener morao bi biti Željko Kopić", napisao je Mitu na Facebooku.
Može li Bilić i dalje voditi "vatrene"?
Iskusni stručnjak kao rješenje?
Željko Kopić trenutačno vodi poljskog prvoligaša Wieczystu iz Krakova s kojim je potpisao ugovor u kolovozu ove godine nakon što je tri godine radio u bukureštanskom Dinamu. Riječ je o stručnjaku koji vrlo dobro poznaje domaći nogomet jer je u svojoj karijeri trenirao i zagrebački Dinamo i splitski Hajduk, a radio je i u Slaven Belupu.
Dumitru Mitu očito jako cijeni Kopićev rad, a i sam dobro poznaje prilike u hrvatskom nogometu. U Hrvatsku je stigao krajem devedesetih godina te je najveći trag ostavio igrajući za Osijek, Rijeku i Dinamo, s kojima je osvajao trofeje i izgradio vrlo uspješnu karijeru.
*uz korištenje AI-ja
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