Bivši dinamovac: To se dogodi kad imate gubitnika iz Splita za izbornika. Trenera bez rezultata

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je pravi šok u Ligi nacija izgubivši na domaćem terenu od Engleske rezultatom 0-7. Ovaj teški poraz izazvao je brojne reakcije u javnosti, a posebno oštar bio je bivši igrač zagrebačkog Dinama Dumitru Mitu (51). On smatra da bi reprezentaciju hitno trebao preuzeti Željko Kopić umjesto trenutačnog izbornika.

Bijes nakon utakmice u Rijeci

Utakmica Hrvatska - Engleska završila je rezultatom koji će se dugo pamtiti kao najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije. Slaven Bilić, koji je preuzeo momčad tijekom ljeta nakon odlaska Zlatka Dalića, odmah se našao na meti snažnih kritika.

Foto: glebovpe

Rumunj s hrvatskom putovnicom, koji je osvojio dva naslova prvaka u dresu zagrebačkih "modrih", nije štedio riječi na društvenim mrežama. Posebno ga je zasmetao Bilić kojeg je izravno prozvao zbog njegove igračke prošlosti u Hajduku.

"To se događa kada imate gubitnike iz Splita. Trener bez ikakvih rezultata igdje. Ako se mene pita, najbolji trener morao bi biti Željko Kopić", napisao je Mitu na Facebooku.

Iskusni stručnjak kao rješenje?

Željko Kopić trenutačno vodi poljskog prvoligaša Wieczystu iz Krakova s kojim je potpisao ugovor u kolovozu ove godine nakon što je tri godine radio u bukureštanskom Dinamu. Riječ je o stručnjaku koji vrlo dobro poznaje domaći nogomet jer je u svojoj karijeri trenirao i zagrebački Dinamo i splitski Hajduk, a radio je i u Slaven Belupu.

Dumitru Mitu očito jako cijeni Kopićev rad, a i sam dobro poznaje prilike u hrvatskom nogometu. U Hrvatsku je stigao krajem devedesetih godina te je najveći trag ostavio igrajući za Osijek, Rijeku i Dinamo, s kojima je osvajao trofeje i izgradio vrlo uspješnu karijeru.

*uz korištenje AI-ja