Pablo Migliore (39) je 2013. godine došao u Dinamo kao veliko golmansko pojačanje, ali otišao je nakon svega mjesec dana i tri odigrane utakmice. Riječ o jednom o najkontroverznijih likova koji je ikada igrao u Hrvatskoj, a samo o događajima iz njegovog života može se napisati nekoliko knjiga.

Argentinski golman Dinamo je napustio nakon navodne svađe s tadašnjim trenerom Krunom Jurčićem, a teško mu je pala i razdvojenost od obitelji.

I prije dolaska na Maksimir bio je poznat kao 'bad boy' koji je proveo 40 dana u zatvoru jer je navodno sudjelovao u ubojstvu koje je pomogao prikriti. Uhićen je 2013. godine dok je nosio dres San Lorenza, a tamošnje vlasti optužile su ga da je prikrivao zločin Maximiliana Mazzara, vođe navijača Boca Juniorsa.

- Ni sam ne znam kako sam završio tamo. Poslije meča je došla policija po mene. Optužen sam za sakrivanje bjegunca, a ne znam ni ja zašto. Prikrivanje nekog ubojstva, neki drugi tipovi, sa situacijom s kojom nisam imao veze. Posudim telefon tebi (obraća se voditelju), ti nazoveš nekoga tko je umiješan u sve to i ja ispadnem kriv. Poslije pola sata sam pomislio - jesu li ovi normalni. Kad si nogometaš, obično ti klub riješi sve, ali tada nije bilo nikoga. Uzeli su mi telefon. Za dva sata sam bio u podrumu s rešetkama. Nisam mogao razgovarati s obitelji. Bio sam bez hrane, nisam mogao spavati - rekao je kontroverzni Migliore u velikom intervjuu za ESPN.

Kaže da se nije bojao jer ga nitko nije dirao, ali smetalo mu je to što je bio poznat pa su se svi htjeli slikati s njim.

- U zatvoru vrijedi ona - koliko imaš, toliko vrijediš. Mene nitko nije dirao tamo, svi su znali da ništa nisam skrivio. Više su mi dosađivali čuvari. Te idi kod direktora, te ovaj se hoće slikati s tobom. Ma pustite me, kakvo slikanje. Među robijašima svi su znali tko je zbog čega tu. Zamisli da sjediš s nekim kao mi sada. Poslije četiri sata svatko zna sve o svakome. Moraš poštovati sam sebe, a ne da bi nešto pokazao. Ne preostaje ti ništa drugo. I nije uvijek bilo samo rukama, nego prvom stvari koju dohvatiš. Ponekad su se po noći znali čuti i pucnjevi iz vatrenog oružja - kazao je ovaj živopisni Argentinac pa nastavio:

- Je li bilo opasno u zatvoru. Ovisi što je za tebe opasno. Ubojica, narkodiler, otmičar? Noći su bile vječne. Ima onih koji zamijene dan za noć kako bi bili budni sve vrijeme. Netko čeka noć da bude budan i telefonira jer su minute tada jeftinije. Moraš se snalaziti. Ja sam gledao TV, molio se, išao spavati. Kako izgleda jedan dan u zatvoru? U sedam se budimo svi. Bio sam u zajedničkom paviljonu, puno kreveta jedan do drugog. Nas 50, a tri kupatila. Svatko radi što inače radi. Netko uči, ja sam trčao, išao u teretanu, telefonirao i, eto, prođe dan, već je devet navečer. Gledali smo DVD s filmovima.

Odvjetnik mu je bio Matias Morla, čovjek koji je godinama predstavljao legendarnog Diega Armanda Maradonu. No Migliore tvrdi da mu Morla nije baš ništa pomogao pa mu je zaprijetio da će mu otkinuti glavu ako još jednom dođe.

- Sutra sam tek dobio pravo da vidim odvjetnike, među kojima je bio i Morla. Odvjetnika kojeg je unajmila moja obitelj. Morla me je savjetovao, govorio mi samo da poričem sve. Napravio sam to, ali i i dalje sam bio unutra. Mislio sam, on mi je odvjetnik, moram ga slušati, a on je išao iz jedne u drugu emisiju, pričao o uzrocima… Jednog dana sam mu rekao da mi više ne dolazi i da ću mu otkinuti glavu ako ga opet vidim. Unajmio sam drugog, on mi je sve riješio i za pet dana sam bio kod kuće. Sudac mi je rekao – slobodan si. Izađi na druga vrata, ne treba ti sad da daješ izjave, pričaš. I poslao me je na zadnji izlaz. Čekala me je gomila ljudi ispred kuće. Provukao sam se, uzeo dijete i otišao da prošetam s njim. I onda sam počeo plakati - rekao je Argentinac kojemu je nadimak 'El loco'.

Na pitanje je li mu zatvor uništio život, Migliore je rekao.

- Nisam jedini, ima gomila slučajeva. Imao sam ugovor u San Lorenzu, ali su tražili izgovor i rekli mi zbog ovog, onog ne možemo nastaviti. Imamo ekipu koja je zainteresirana za tebe, odlično igra u regionalnoj ligi (Estudiantes de San Luis). Živjet ćeš u hotelu… Poslije zatvora, u hotelu?! Ha-ha-ha. Jesam li si htio nauditi? Ne. Htio sam samo ubiti odvjetnika. Ha-ha-ha... Oduvjiek sam znao da sam u pravu i branio sam svoje stavove. Ako znaš da je nešto nepravedno…

Iste te godine Migliore je došao u Dinamo gdje se zadržao svega mjesec dana. I za to vrijeme uspio je doći do trofeja osvojivši Super Kup protiv Hajduka.

- Otišao sam u Dinamo i Hrvati su mi pričali o svemu. Pokazivali su mi vježbe u teretani i govorili - dominacija. Vidjeli su na filmovima da se u zatvoru mnogo vježba i zamišljali su to kao iz filmova. To mi je poslije objasnio suigrač iz Boce Luis Ibanez - kazao je on.

Nakon Dinama igrao je u Argentinos Juniorsima, Penarolu, Atletico Parani i Almiranteu, a karijeru je završio prije četiri godine u Barracas Centralu.