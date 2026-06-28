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POVIJESNI PLASMAN

Bivši dinamovac zabio za Kongo pa mu poništili gol, a onda su preokrenuli i ispisali povijest

Piše Issa Kralj,
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Bivši dinamovac zabio za Kongo pa mu poništili gol, a onda su preokrenuli i ispisali povijest
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Foto: BRETT DAVIS

DR Kongo šokirao Uzbekistan: preokretom do 3-1 i povijesnog prolaza u nokaut-fazu, a sada ga čeka Engleska

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 U drugoj utakmici u skupini K susreli su se DR Kongo i Uzbekistan. Uzbekistanci su poveli već u 1. minuti, ali taj gol je poništen zbog zaleđa. U 10. minuti opet su zabili za 1-0, strijelac je bio Eldor Šomurodov. 

U 17. minuti za izjednačenje DR Konga zabio je bivši dinamovac Nathanael Mbuku, ali još jednom je to bio poništen gol zbog zaleđa. Onda je uslijedio preokret Konga kojemu su ispisali povijest. Ovo im je drugi nastup na Svjetskim prvenstvima, a prvi put su prošli grupnu fazu. 

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Foto: Bernadett Szabo

Nakon što je u 66. minuti dosuđen penal za Kongo jer je Husanov srušio Wissu u kaznenom prostoru, Wissa je preuzeo odgovornost i realizirao penal za 1-1. Samo deset minuta poslije DR Kongo je poveo. Mayele je dočekao loptu u kaznenom prostoru i zatresao mrežu za 2-1. Na konačnih 3-1 postavio je Wissa u 91. minuti i Kongo je tako izborio povijesnu nokaut-fazu. Sljedeći protivnik mu je Engleska, a utakmica je na rasporedu u srijedu 1. srpnja u 18 sati. 

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