Bivši dizač utega postao žena: 'To nije fer, ona ima prednost'

Nakon što je osvojio niz medalja u muškoj konkurenciji u dizanju utega, Novozelanđanin Gavin Hubbard (39) nastavio je karijeru kao žena postavši priča dana na Commonwealth Igrama u australskom Gold Coastu.

Gavin je 2012. godine počeo rodnu transformaciju promijenivši ime u Laurel. Započeo je s hormonalnom terapijom i od 2017. se natječe kao žena u kategoriji preko 90 kilograma.

POGLEDAJTE VIDEO

Prvi transrodni sportaš na OI-ju?

Laurel je do sada osvojila nekoliko medalja, među kojima i dva srebra na svjetskom prvenstvu prošle godine u američkom Austinu postavši prva transrodna osoba koja je osvojila medalju na nekom od svjetskih prvenstava.

Lauren bi mogla postati i prvi transrodni sportaš koji će se natjecati na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine. Bila je i među glavnim kandidatima za odličje na Commonwealth Igrama.

Nakon trzaja je bila u uvjerljivom vodstvu, međutim kod izbačaja je teško ozlijedila lakat, popucali su joj ligamenti, pa je tako propustila osvojiti još jedno odličje.

'Muškarac je muškarac, žena je žena'

Niti jedan savez nije uložio službeni prigovor protiv Laurel, međutim ostale ekipe na Igrama Commonwealtha izjavile su kako smatraju da njezin nastup nije pošten.

- Muškarac je muškarac, a žena je žena. Znam da se posljednjih godina događaju mnoge promjene, ali Laurel je nekada bila prvak u muškoj konkurenciji - najglasniji u otporu bio je izbornik samoanske reprezentacije Jerry Wallwork.

- Njezin slučaj je prihvaćen na najvišim razinama, ali to nije pošteno - dodao je.

'To nije fer'

Oglasio se i šef Misije Republike Nauru, otočne države u Tihom oceanu.

- Laurel je počela dizati utege kao muškarac i ima iskustvo u dizanju utega kao muškarca, a zatim je nastavila kao žena. Smatramo da je to nepošteno i da joj to daje nepravednu prednost - kazao je dr. Kieren Kweke.

Iz novozelandske reprezentacije su poručili kako su poštovali sva pravila i kako je njezina razina testosterona ispravna. Podršku novozelandskoj dizačici utega pružili su i iz Instituta za dizanje utega Oceanije.

- Ne možete zaustaviti kritike, ali učinila je ono što joj je potrebno, pa joj pružite priliku i pustite je da nastavi - kazao je tajnik Paul Coffa.



dinamo rijeka 3-0 polufinale kupa

- Heber nije u zaleđu, pomoćnik je malo zakasnio. Teška je to situacija, ali ako nisi siguran, pusti napadača neka zabije. No suci sve više imaju straha u ovakvim situacijama - dodao je Mateo Beusan.

Dinamo je trebao dobiti penal nakon što je Bradarić, koji je već imao žuti karton, igrao rukom u šesnaestercu.

- To je penal i drugi žuti karton - rekao je Beusan.

Bradarić je dobio drugi žuti, ali nešto kasnije. I to neopravdano, nakon duela s Dinamovim Perićem.

- Ovo nije za žuti karton, pa Bradarić tu ide na loptu špicom, to nema veze s isključenjem - rekao je Beusan.

Najveća pogreška na utakmici Dinamo - Rijeka bila je ona u kojo je u napadu bio Acosty. Rijekinog napadača s leđa je gurnuo Stojanovića, a sudac je igraču Rijeke pokazao žuti karton za simuliranje!

- Ovo je najspornija situacija. Neshvatljivo mi je kako ovdje sudac vidi simuliranje, a trebao je biti slobodan udarac van 16 metara i drugi žuti za Stojanovića - rekao je Beusan i komentirao sve češći prijedlog za strane suce u HNL-u.

- Je li vrijeme za strane suce? Imamo Slovenca koji sudi na SP-u, imamo Talijana... Pa ja bih dao obje ruke da netko dođe suditi finale Kupa. Zamislite pod kojim će sad biti pritiskom taj sudac - rekao je Beusan.