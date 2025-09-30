Obavijesti

Užas u Hercegovini: Bivši prvak Europe stradao u prometnoj. Dvoje ljudi još se bori za život

Večer boksa u Velikoj Gorici | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Boksač Damir Beljo teško ozlijeđen u sudaru kod Mostara. Frontalno se sudario s Mercedesom, a vozač šlepera prošao bez ozljeda. Promet je bio blokiran satima

Bosanskohercegovački boksač Damir Beljo (40) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 22 sata kraj mjesta Polog na magistralnoj cesti M-6.1 između Mostara i Širokog Brijega, uz još dvoje ljudi iz drugog vozila, potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, javlja Hercegovina.info.

Trostruki bivši europski prvak u kruzer kategoriji po WBO verziji sa svojim crnim Volkswagenom frontalno se sudario s crvenim Mercedesom iz kojega su vozač M. G. (2002. godište) i suvozač M. B. T. (2002.) zadobili ozljede opasne po život.

U nesreći je sudjelovao i vozač šlepera Man M. B. (1979.) koji je prošao bez ozljeda, a iz čijeg se rezervoara izlila velika količina goriva na cestu. Zbog toga je, kao i zbog očevida, promet satima bio blokiran.

Mostar: Damir Beljo, boksa? HBK Zrinjski, na treningu
Mostar: Damir Beljo, boksa? HBK Zrinjski, na treningu | Foto: Stojan Lasic/PIXSELL

Mostarac Damir Beljo sedmerostruki je prvak Bosne i Hercegovine, pod čijom se zastavom bori u profesionalnoj karijeri. Tijekom nje pobijedio je u 28 mečeva, a izgubio dva. U ring ulazi s pjesmom "Hercegovina u srcu" i zastavama Bosne i Hercegovine, hrvatskog naroda u BiH kao i Rame. Iako su mu nudili da se bori pod zastavom Hrvatske, on je to odbio.

"Ja sam Hrvat iz Bosne i Hercegovine i ovo je moja zemlja, jer su tu živjeli moji pradjedovi i radi toga nosim sa sobom zastavu Hrvata iz Bosne i Hercegovine, i ja volim ovu zemlju", pojasnio je prije osam godina.

