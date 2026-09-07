Bivši F1 mogul uhićen je zbog oružja! Išao je gađati glinene golubove: 'Nisam bio uhićen'

Bernie Ecclestone (95) oglasio se nakon incidenta u Portugalu, gdje je u njegovu privatnom avionu pronađena sačmarica. Iako su portugalski mediji objavili da je bivši šef Formule 1 priveden, Ecclestone tvrdi da nije bio uhićen.

- Nisam bio uhićen. Policija je bila vrlo susretljiva i činila je sve što je mogla da nam pomogne, rekao je Ecclestone, koji je u Portugal doputovao iz Švicarske.

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Britanac je objasnio da je oružje ponio zbog planiranog sudjelovanja na natjecanju u gađanju glinenih golubova. Sačmaricu legalno posjeduje u Švicarskoj, no prilikom ulaska u Portugal nije imao dokument koji tamošnje vlasti traže za unos vatrenog oružja. Riječ je o tzv. "plavoj knjižici", odnosno dokumentu koji služi kao svojevrsna putovnica za oružje. Ecclestone tvrdi da za taj dokument ranije nije znao.

Nakon kontrole i razgovora s vlastima oružje je predano portugalskim službama. Ecclestone je rekao da je cijeli postupak trajao satima, ali je odbacio mogućnost da je pokušao ilegalno unijeti oružje u zemlju. Prema njegovim riječima, sačmaricu je ranije kupio u Engleskoj i potom legalno prenio u Švicarsku, no problem je nastao zbog pravila koja vrijede pri unosu oružja u Portugal.

Ecclestone se zbog oružja već ranije našao u problemima sa zakonom. U svibnju 2022. godine priveden je na aerodromu Viracopos u Brazilu nakon što je u njegovoj prtljazi pronađen pištolj kalibra .32. Tada je potvrdio da je oružje njegovo, ali je tvrdio da nije znao da se nalazi u prtljazi. Nakon plaćanja novčane kazne napustio je Brazil privatnim avionom.