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BERNIE ECCLESTONE

Bivši F1 mogul uhićen je zbog oružja! Išao je gađati glinene golubove: 'Nisam bio uhićen'

Piše Ivan Kužela,
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Bivši F1 mogul uhićen je zbog oružja! Išao je gađati glinene golubove: 'Nisam bio uhićen'
Foto: Bruno Bebert / Bestimage/BESTIMA
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U avionu Bernieja Ecclestonea pronađena je sačmarica zbog koje je priveden, a 95-godišnjak tvrdi da nije bio uhićen nego samo zadržan zbog papirologije

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Bernie Ecclestone (95) oglasio se nakon incidenta u Portugalu, gdje je u njegovu privatnom avionu pronađena sačmarica. Iako su portugalski mediji objavili da je bivši šef Formule 1 priveden, Ecclestone tvrdi da nije bio uhićen.

- Nisam bio uhićen. Policija je bila vrlo susretljiva i činila je sve što je mogla da nam pomogne, rekao je Ecclestone, koji je u Portugal doputovao iz Švicarske.

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Britanac je objasnio da je oružje ponio zbog planiranog sudjelovanja na natjecanju u gađanju glinenih golubova. Sačmaricu legalno posjeduje u Švicarskoj, no prilikom ulaska u Portugal nije imao dokument koji tamošnje vlasti traže za unos vatrenog oružja. Riječ je o tzv. "plavoj knjižici", odnosno dokumentu koji služi kao svojevrsna putovnica za oružje. Ecclestone tvrdi da za taj dokument ranije nije znao.

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Nakon kontrole i razgovora s vlastima oružje je predano portugalskim službama. Ecclestone je rekao da je cijeli postupak trajao satima, ali je odbacio mogućnost da je pokušao ilegalno unijeti oružje u zemlju. Prema njegovim riječima, sačmaricu je ranije kupio u Engleskoj i potom legalno prenio u Švicarsku, no problem je nastao zbog pravila koja vrijede pri unosu oružja u Portugal.

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Ecclestone se zbog oružja već ranije našao u problemima sa zakonom. U svibnju 2022. godine priveden je na aerodromu Viracopos u Brazilu nakon što je u njegovoj prtljazi pronađen pištolj kalibra .32. Tada je potvrdio da je oružje njegovo, ali je tvrdio da nije znao da se nalazi u prtljazi. Nakon plaćanja novčane kazne napustio je Brazil privatnim avionom.

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