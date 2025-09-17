Obavijesti

Sport

Komentari 6
ILEGALNI POKUŠAJ

Bivši golman Šahtara uhvaćen na granici Ukrajine u pokušaju bijega. Završio na obuci za rat?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši golman Šahtara uhvaćen na granici Ukrajine u pokušaju bijega. Završio na obuci za rat?
Foto: Profimedia/Screenshot/

Riječ je o bivšem kijevskog Dinama, Šahtara i poljskog Lecha, a posljednji klub u njegovoj karijeri bio je ukrajinski Černomorec, kojeg je napustio u siječnju 2025.

Bivši golman kijevskog Dinama i Šahtara, Artur Rudko (33), naišao je na probleme kada je pokušao ilegalno napustiti Ukrajinu. Portal "Sport Arena" prenosi kako je ovaj bivši mladi reprezentativac Ukrajine pokušao pobjeći iz zemlje u društvu trojice drugih muškaraca i maloljetnog dječaka. 

Fußball Herren Saison 2023-2024 UEFA Champions League 1. Spieltag I Schachtar Donezk - FC Porto I 19.09.2023 Artur Rudko
Foto: Profimedia

Prema neslužbenim informacijama, Rudko je pokušao automobilom ilegalno pobjeći preko granice Ukrajine i Moldavije, a bio je s trojicom muškaraca. Oni su sa sobom poveli četverogodišnje dijete kako bi skrenuli pažnju sa sebe, a dječak je sa sobom imao pismenu dozvolu majke za putovanje.

Ipak, grupu je zaustavila ukrajinska granična policija, koja je spriječila njihov ilegalni odlazak iz zemlje. Svaki je muškarac uoči putovanja platio polovicu iznosa od 8000 dolara za bijeg iz Ukrajine. Međutim, taj plan nije im uspio, a Rudko je navodno poslan na vojno obučavanje i čeka ga borba na ratnom frontu.

Foto: Screenshot/

Riječ je o bivšem kijevskog Dinama, Šahtara i poljskog Lecha, a posljednji klub u njegovoj karijeri bio je ukrajinski Černomorec, kojeg je napustio u siječnju 2025. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Povodom predstavljanja projekta izgradnje novog maksimirskog stadiona, prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Debakl Perišića i PSV-a u Ligi prvaka! Debitant ih lakoćom pobijedio, Arsenal bolji u Bilbau
POČETAK ELITNOG NATJECANJA

Debakl Perišića i PSV-a u Ligi prvaka! Debitant ih lakoćom pobijedio, Arsenal bolji u Bilbau

Union Saint-Gilloise poveo je pogotkom Promisea Davida iz penala u devetoj minuti, a udvostručenje vodstva donio im je Hadj nakon solo-prodora u 39. minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025