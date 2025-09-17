Bivši golman Šahtara uhvaćen na granici Ukrajine u pokušaju bijega. Završio na obuci za rat?

Bivši golman kijevskog Dinama i Šahtara, Artur Rudko (33), naišao je na probleme kada je pokušao ilegalno napustiti Ukrajinu. Portal "Sport Arena" prenosi kako je ovaj bivši mladi reprezentativac Ukrajine pokušao pobjeći iz zemlje u društvu trojice drugih muškaraca i maloljetnog dječaka.

Foto: Profimedia

Prema neslužbenim informacijama, Rudko je pokušao automobilom ilegalno pobjeći preko granice Ukrajine i Moldavije, a bio je s trojicom muškaraca. Oni su sa sobom poveli četverogodišnje dijete kako bi skrenuli pažnju sa sebe, a dječak je sa sobom imao pismenu dozvolu majke za putovanje.

Ipak, grupu je zaustavila ukrajinska granična policija, koja je spriječila njihov ilegalni odlazak iz zemlje. Svaki je muškarac uoči putovanja platio polovicu iznosa od 8000 dolara za bijeg iz Ukrajine. Međutim, taj plan nije im uspio, a Rudko je navodno poslan na vojno obučavanje i čeka ga borba na ratnom frontu.

Foto: Screenshot/

Riječ je o bivšem kijevskog Dinama, Šahtara i poljskog Lecha, a posljednji klub u njegovoj karijeri bio je ukrajinski Černomorec, kojeg je napustio u siječnju 2025.