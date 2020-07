Bivši Hajdukov kapetan dobio crveni, protivnici su ga napali!

Bivši Hajdukov igrač Mario Maloča bio je tragičar na finalu Kupa u Poljskoj između Cracovije i njegovog Lechije iz Gdanska. Dobio je crveni u 80. minuti, a njegova momčad je izgubila 3-2 nakon produžetaka...

<p>Bivši Hajdukov kapetan <strong>Mario Maloča</strong> (31) neće baš po dobrome pamtiti finale<strong> Kupa u Poljskoj</strong>. Njegova<strong> Lechia Gdansk</strong> izgubila je od Cracovije 3-2 nakon produžetaka, a tragičar je bio upravo hrvatski stoper koji je dobio izravni crveni karton u 80. minuti nakon divljačkog starta. </p><p>Maloča je bio u duelu s Van Amersfoortom nakon čega je pao na travnjak. Nizozemac ga je udario laktom i sudac nije ništa svirao, ali hrvatski nogometaš je očito sam htio dijeliti pravdu. U trenutku pada je podignuo nogu visoko i udario protivničkog igrača prvo u rame, a onda trbuh. Van Amersfoort je jauknuo od bolova da se pročulo cijelim Lublinom, a njegovi suigrači su u isti trenutak poletjeli prema Maloči. </p><p>Sudac mu je pokazao crveni karton, a kada su se strasti smirile, Maloča je napustio travnjak. Ipak, čini se da udarac nije bio toliko strašan kako je izgledao, ili kako je Nizozemac htio da to izgleda. Ubrzo se ustao i odigrao utakmicu do kraja. </p><p>Na žalost po njega, regularni dio završio je 2-2, a Cracovia je zabila za pobjedu 117. preko Wdowiaka. Finale u Lublinu imalo je i hrvatski štih jer je skoro cijelu utakmicu za Cracoviju odigrao Ivan Fiolić. Ovo je povijesni trenutak za njegovu momčad koja je osvojila prvi trofej nakon 1948. godine, a prvi Kup u povijesti.</p><p>Maloča je u Lechiju došao upravo iz Hajduka 2015. godine. Proveo je u Poljskoj tri godine, okušao se i u njemačkom Greuther Fürthu no na početku ove sezone se opet vratio u Gdansk. U Hajduku je bio od 2007., a ukupno za prvu momčad skupio 207 nastupa uz šest golova. Osvojio je dva Kupa, a u najboljim danima svoje karijere skupio i jedan nastup za reprezentaciju.</p>